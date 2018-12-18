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Біля узбережжя Британії сів на мілину російський корабель

18.12.2018

У побережья Британии сел на мель российский корабльБерегова охорона оточила район.

Російський теплохід “Кузьма Мінін” сів на мілину біля берегів Великобританії, недалеко від узбережжя Корнуолла.

НП сталася близько 5.40 ранку за місцевим часом.

За даними берегової охорони, у судна спостерігається крен близько 5 градусів. На борту теплохода перебувають 18 російських моряків, вантажу на борту немає.

До судна будуть пришвартовані буксири, які повинні допомогти їй зійти з мілини з початком припливу.

Берегова охорона оточила район навколо сів на мілину корабля.

Судячи з фото очевидців в соцмережах, судно знаходиться дуже близько до берега.

За інформацією видання Daily Mirror, “Кузьма Мінін” вийшов з порту Тернезен в Нідерландах, де раніше був заарештований за борги судновласника, Мурманського пароплавства (в порту судно простояло кілька місяців).

“Кузьма Мінін” – двадцатитрехтоннный суховантаж, зареєстрований в Росії і належить Мурманскому морському пароплавству. Він був побудований в 1980 році.

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