Підготовку до відключення Росії від світової мережі проведуть без «фатальних витрат»

Оператори зв’язку не повинні понести «фатальних витрат» в ході виконання закону, який передбачає створення інфраструктури для автономної роботи російського сегменту інтернету. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на віце-прем’єра Росії Максима Акімова.

За його словами, попередні підрахунки показали, що жодних критичних вкладень з боку операторів зв’язку і телекомунікаційних операторів не передбачається. «Значна частина буде профінансована в тому числі з федерального бюджету: у нас по федеральному проекту, який стосується інформаційної безпеки, відповідні кошти закладені», — запевнив Акімов.

Віце-прем’єр також уточнив, що конкретні оцінки витрат поки робити рано.

У середині грудня до Держдуми внесли законопроект, згідно з яким справна робота російського сегменту інтернету передбачається навіть у випадку відключення від загальносвітової мережі. Зокрема, у проекті йдеться про створення спеціальної інфраструктури. Пізніше один з авторів документу, сенатор Андрій Клішас пояснив, що подібна інфраструктура необхідна у тому числі для захисту від зовнішніх загроз.