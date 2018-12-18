При соціалізмі жінки отримували більше задоволення від сексу

Якщо твердження Крістен Годси (Kristen Ghodsee), антрополога Пенсільванського університету, про те, що при соціалізмі жінки були щасливіші в ліжку, викличе у вас здивування, то врахуйте: опитування населення, проведене після об’єднання двох Німеччин у 1990 році, показав, що в соціалістичній НДР жінки досягали оргазму вдвічі частіше одноплемінниць з капіталістичної ФРН.

Чим пояснити такий розрив?

На думку Годси, вся справа в системі державної підтримки. Якщо суспільство підтримує жінок матеріально, не карає їх фінансово-народження дітей і не принижує плоди їхньої праці, жінки виявляється щасливішими і більш охоче займаються любов’ю, отримуючи до того ж більше задоволення.

Зв’язок між якісним сексом і системою держпідтримки насправді не настільки пряма, як обіцяє заголовок, але книга гостро ставить цілий ряд питань. До честі Годси, вона не зводить спір до примітивного вибору між капіталізмом і соціалізмом і вже точно не закликає до відродження комунізму радянського зразка — він провалився, тут двох думок бути не може. Її книга скоріше про те, як соціалістичні принципи можуть нейтралізувати гендерна нерівність в капіталістичному суспільстві.

Ми поспілкувалися з Годси про соціалізм і про те, яку користь з його методів можуть витягти країни на зразок США. Пропонуємо вашій увазі нашу бесіду в злегка відредагованому вигляді.

Шон Иллинг: У вашої книги виключно клікабельне назву, але насправді ви швидше пишете, як вільний ринок дискримінує жінок, ставлячи їх у залежне становище. Не могли б ви коротко сформулювати основні тези?

Крістен Годси: Головний посил дуже проста і до того ж аж ніяк не новий: вільний ринок, якщо його ніяк не регулювати, завдає невідповідна шкоду людям, що займаються вихованням і опікою. А в нашій економіці зразка 2018 року це найчастіше жінки.

Я маю на увазі не тільки народження і виховання дітей, але і догляд за хворими і престарілими. Суть в тому, що вільний ринок експлуатує безкоштовний домашня праця — тому що платити за нього занадто дорого. Віддай ми догляд і виховання на відкуп ринку, це б з’їв величезні кошти — що, в свою чергу, підвищило б податки. Не дивно, що країни так не надходять.

Виходить, що нинішній рівень прибутковості забезпечується багато в чому за рахунок безкоштовного домашньої праці жінок. І через свій безкоштовний праця жінки впадають в залежність — найчастіше від чоловіків. Зрештою, жінки опиняються в безвилазному становищі: вони виконують всі свої обов’язки по догляду, але не отримують за це ні гроша. Вони не тільки животіють будинку, але найчастіше виявляються в фінансової залежності від партнера або чоловіка, а це, на жаль, нерідко супроводжується грубістю, попреками, насильством — загалом, призводить до нещасного шлюбу.

Шон Иллинг: Ви описуєте поділ праці при капіталізмі. Через занять, до яких вони схильні по своїй природі, або примушені суспільством, позиція жінок на ринку праці слабкіше, що підриває їх економічну незалежність. Правильно?

Крістен Годси: Саме так. Це порочне коло. У економістів є термін: «статистична дискримінація». По суті, жінки несуть обов’язки по догляду далеко не тільки вдома, так як суспільство чекає, що саме вони звалять н себе на себе турботу про дітей, старих і т. д. Тому і заробляють вони значно менше чоловіків.

Коли заміжня пара вирішує, хто залишиться вдома і буде виховувати дитину або доглядати за престарілим родичем, вибір — що цілком логічно — в більшості випадків падає на того, хто заробляє менше. Тобто на жінку.

Таким чином, виникає патова ситуація: нерегульований капіталістичний ринок піддає жінок статистичної дискримінації, оскільки, розраховуючи продуктивність праці, роботодавці зазвичай керуються демографічними викладками. А якщо врахувати, що жінки регулярно випадають з ринку праці для виконання своїх зобов’язань по догляду і вихованню, не дивно, що платять їм менше.

Без втручання держави цю безвихідну ситуацію не вирішити.

Шон Иллинг: Яке ви бачите рішення? Повернутися до 19 століття? Або відродити радянський соціалізм? А може, ви виступаєте за соціальну демократію скандинавського зразка?

Крістен Годси: Хороше запитання, дякую. До відродження соціалізму 20-го століття на державному рівні я не закликаю. І мене засмучує, коли недруги бачать в моїй книзі ностальгію за тоталітаризму. Я зовсім не про це.

Я кажу про методи, випробуваних і впроваджених протягом 20-го століття не тільки в Східній Європі, але також в Скандинавії, по всій Західній Європі та в інших розвинутих країнах, наприклад, Канаді чи Австралії. Вони реально працюють і здорово покращують життя жінок. Соціалізму в чистому вигляді там немає, це такі ж капіталістичні країни, як наша, і у них є чому повчитися.

Шон Ілінг: Наприклад?

Крістен Годси: У держави є різні способи для регулювання ринку: підтримка догляду за дітьми, оплачувану декретну відпустку, захист від звільнень, різні заходи надання допомоги хворим і літнім людям.

Все це в кінцевому підсумку полегшує тягар, який лягає на плечі жінок, і допомагає їм здобути економічну незалежність — якщо вони самі того бажатимуть. Загалом, дає їм більше свободи. Саме тому ми повинні всіляко підтримувати ці заходи. Ми можемо лише вітати, коли жінки роблять життєвий вибір, керуючись своїми можливостями і бажаннями, а не тільки виходячи з фінансової ситуації.

Наведу конкретний приклад. Спори про програму «Медікер» (державна програма медичного страхування, прим. перекл.) найчастіше зводяться до того, наскільки сильно американські службовці прив’язані до своїх робочих місць. Якщо вони кинуть роботу, вони втратять медичну страховку, а ніякої державної альтернативи у них немає.

При цьому рідко коли згадують про подружжя на утриманні, будь то чоловіків або дружин. Адже вони теж зв’язані по руках і ногах: при розлученні медичну страховку вони також втрачають. Між тим, проблему можна вирішити, усунувши її з приватного сектора раз і назавжди.

Шон Иллинг: Хочу повернутися до обкладинці книги. Які є докази, що сексуальне життя жінок при соціалізмі була краще? Наскільки я знаю, все зводиться до жменьці досліджень. Чесно кажучи, це не надто переконливо.

Крістен Годси: Є емпіричні дані на прикладі НДР і ФРН. Респондентки в Східній Німеччині повідомляли, що набагато більш задоволені своїм сексуальним життям. Звичайно, це суб’єктивні оцінки, але від того не менш наочні.

Крім того, є красномовні свідоцтва з Польщі та Чехословаччини, які за часів холодної війни були частиною соцтабору. Нещодавно вийшла книга «Сексуальна емансипація по-соціалістичному», в ній говориться, як соціалістичні держави сформували свій власний, всеосяжний підхід до сексології, позбавлений індивідуалізму Західного світу, де сексологія залежить від досягнень фармакології і масової продукції.

Є й інші дослідження — небезперечні, але теж цікаві. Зокрема, стверджується, що пари, де прийнято ділити роботу по дому або обов’язки по вихованню дітей більш-менш по справедливості, частіше займаються сексом. Краще в них виходить чи ні, ми не знаємо, але частіше — це точно.

Треба визнати, що сексуальність — складна тема, вона включає в себе масу культурологічних факторів. Я не хочу все зводити до окремих досліджень. При цьому я переконана: у нас достатньо підстав, щоб зробити обґрунтовані висновки.

Шон Иллинг: тобто адже справа не тільки в сексі як такому? Ви ж ведете до загального занепаду близькості в епоху капіталізму, правильно я розумію?

Крістен Годси: Саме так. Я кажу і про інтимні стосунки, і про стосунки між батьками і їх дітьми, і між друзями. Ми живемо в епоху, коли товаром стає не тільки наша праця, а й наші відчуття, наша любов, наша ніжність.

І в міру того, як ринок проникає в наші найпотаємніші відносини — знову ж будь то романтичні або платонічні — ми отчуждаемся від власних емоцій. Це дійсно серйозна проблема, одна з причин повальної епідемії самотності, а це феномен ще більш глибокий.

Шон Иллинг: При соціалізмі жінкам доводилося нести подвійне навантаження: не тільки стежити за будинком і господарством, але і виконувати трудову повинність. Припустимо, ви праві щодо сексу. Але чи так це важливо на тлі загального гноблення?

Крістен Годси: Ви не перший, хто це зазначає, і абсолютно справедливо. Саме тому я не ратую за повернення до радянської системи. Я просто вважаю, що це були цікаві експерименти над людськими відносинами в умовах неринкової економіки. Це питання мене по-справжньому займає, чисто теоретично.

Ви нещодавно опублікували інтерв’ю з адвокатом по шлюборозлучних справах, і мене вразило, що він міркує про шлюб як про угоди з нерухомістю. Дає практичні поради, на що треба звертати увагу, щоб одружитися або розлучитися з максимальною вигодою.

Я лише хочу сказати, що в країнах, де жінки були незалежними економічно — у тому числі завдяки державній підтримці — у них не було настільки ж сильного стимулу виходити заміж або триматися за свій шлюб, на відміну від американських жінок. І це в 2018-му році!

Скажу відверто: я не вважаю, що задоволення в ліжку варто тоталітаризму, залізної завіси і чисток — які ми спостерігали в авторитарних країнах соцтабору. Але є сенс задуматися, чого деякі з цих країн змогли добитися завдяки тому, що не зациклювалися на ринковій економіці.

Шон Иллинг: Треба зауважити, що в будь-якій системі трапляються компроміси, завжди доводиться чимось жертвувати. Я на всі сто згоден з вами щодо декретної відпустки і переконаний, що нинішня система глибоко аморальна. Однак оскільки вийшло так, що дітонародження покладено на жінок, професійна диспропорція просто неминуча, і я не впевнений, що її в принципі можливо повністю ліквідувати. Хоча особисто я вважаю, що з її наслідками треба посильно боротися, наскільки це можливо.

Крістен Годси: Ви абсолютно праві щодо «домашнього праці». Гендерні ролі найближчим часом нікуди не подінуться. Ми знаємо, що патріархат не здав своїх позицій навіть за 70 років існування СРСР. Нерівність збережеться і надалі, воно неминуче.

Питання в тому, наскільки це нерівність велике. Відомо, що в країнах на кшталт Швеції або навіть Франції жінки не так страждають від економічно покладених на них обов’язків по продовженню роду, як в США. Бути матір’ю в США надзвичайно складно — особливо якщо ви не можете собі дозволити якісного догляду за дітьми. У тому, що стосується збереження місця роботи і декретної відпустки ми як і раніше вкрай незахищені.

Ми заслуговуємо більшого, і це нам цілком по силам. У світі повно капіталістичних країн, які перейняли частину соціалістичних принципів заради рівності між статями. І у них є чому повчитися.

Шон Иллинг: Прошу вибачення за різку зміну теми, але у нас мало часу, а я хотів би ще запитати вас, що ви думаєте про погляди Шеріл Сендберг (Sheryl Sandberg) фемінізм та її стратегії самоствердження. По суті вона закликає до самореалізації і самопродвижению. Подібні аргументи мені зустрічалися і у авторів, на зразок Джессы Кріспін (Jessa Crispin). Вони стверджують, що фемінізм по своїй природі кидає виклик капіталізму. Що ви про це думаєте?

Крістен Годси: Цей спір між буржуазними феміністками і социалистками йде корінням у середину 19-го століття. І по-моєму, моя книга цілком вписується в цей контекст.

До нещастя, мені здається, що значна частина сучасних феміністок в глибині душі переконані капиталистки. Взяти той же корпоративний фемінізм Шеріл Сендберг та її стратегію самоствердження — глибоко індивідуалістичну — вони зводиться до того, щоб успішно переймати чоловічі цінності і бити чоловіків на професійній арені їхньою ж зброєю.

Я ж переконана, що чоловіки — наші союзники. Вони повинні бути на нашому боці, тому що в економіці є структурні проблеми, які шкодять як чоловікам, так і жінкам, нехай і по-різному. Якщо ми бажаємо справжнього прогресу і справжніх змін, треба, щоб чоловіки і жінки об’єдналися заради боротьби з джерелом загальних бід.

Методика Сендберг лише закріплює владу патріархату, а не підриває її.