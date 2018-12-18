Нардепи можуть знизити вартість електрокарів відразу на 40%

Ціна на електричні автомобілі вже знизилася на 17%, а тепер стане ще менше.

У Верховній Раді зареєстрували законопроект, який повинен знизити ціну електрокарів на 40%. Про це повідомили в ефірі “Сніданку з 1+1”.

Як повідомляється, останнім часом попит на екологічні машини виріс майже в два з половиною рази. Всього з початку року українці купили 5 тисяч електрокарів.

“З початку року електромобілі в Україні і так вже звільнили від ПДВ і акцизного збору, що зменшило їхню вартість на 17%. Подібні пільги діють і в інших країнах. У Китаї бажаючі придбати електромобіль отримують компенсацію, рівну третини вартості автомобіля. В Ірландії, Франції, Португалії влада виплачує субсидію до 7 тисяч євро кожному покупцеві екологічної машини”, – розповіли в сюжеті.