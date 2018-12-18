Білоруський футболіст загинув в автокатастрофі з дружиною і шестирічним сином

27-річний воротар ФК «Вітебськ» Андрій Щербаков, його дружина і шестирічний син загинули в автокатастрофі, повідомляє прес-служба білоруського клубу. Аварія сталася ввечері 17 грудня.

«На 543-му км траси М1 легковий автомобіль „Кіа“ занесло, в результаті машину винесло на зустрічну смугу, де вона влетіла в евакуатор „Мерседес“. В результаті ДТП водій, його дружина і шестирічний син померли на місці. Другий хлопчик 3 років перебуває в лікарні. Вижив дитина перевозився в дитячому кріслі. Водій „Мерседеса“ не постраждав», — пишуть білоруські ЗМІ.

У минулому чемпіонаті Білорусі, в якому «Вітебськ» зайняв четверте місце, Щербаков провів 22 матчі і пропустив лише 14 м’ячів. У 2011 році голкіпер у складі БАТЕ виграв чемпіонат і Суперкубок Білорусі.