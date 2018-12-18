Японія вперше з часів Другої світової зміцнює флот

Країна вирішила зайнятися обороною.



Японія вперше з часів Другої світової війни вирішила ввести в свій флот авіаносці, а також підсилити свою оборону в нових сферах безпеки, таких як кіберпростір.

Як повідомляє The JapanTimes, про це йдеться в новому плані оборонної політики, прийнятого у вівторок. Токіо, зокрема, стурбований зростаючою військовою активністю Китаю та швидким розвитком технологій.

Для захисту своїх островів в Тихому океані, а також інших областей, де немає достатньої кількості аеродромів, японський уряд представило план модернізації ескадрених міноносців-вертольотоносців типу «Ідзумо». Кораблі отримають можливість нести новітні винищувачі, такі як F-35.

Цю ідею, проте, вже розкритикували деякі експерти, які називають її відхиленням від японської позиції самооборони, закріпленої в післявоєнній Конституції країни.

В рамках реалізації середньострокової програми оборони, розрахованої на 5 років, уряд планує витратити рекордні 27.4 трильйонів ієн (243 мільярди доларів)

План передбачає закупівлю 18 винищувачів – як передбачається, для використання на кораблях типу «Ідзумо». Крім того, планується розгортання двох американських наземних ракетних комплексів «Іджіс», для стримування північнокорейської ракетно-ядерної загрози.

Токіо планує інвестувати кошти в технології штучного інтелекту і розробку підводних дронов.