У Єгипті поліцейський, який охороняв церква, застрелив парафіян

Розгорівся релігійний скандал.



Двоє коптів – батько і син – були застрелені поліцейським в єгипетській провінції Мінья.

Про це повідомляють “Благовіст-Інфо” та “Christian Today” з посиланням на громадську організацію International Christian Concern (ICC).

49-річний Імад Камаль Садек і його 21-річний син Давид були вбиті 12 грудня поліцейським по імені Робі Мустафа Халіфа, який був приставлений в якості охоронця до коптської церкви Нахдед-аль-Кадаса в Мінье (Верхній Єгипет). Вбивця поміщений під варту.

За наявними даними, вбивство сталося на побутовому грунті: копти, зайняті на будівництві свого будинку неподалік від церкви, попросили поліцейського відігнати свій мотоцикл від будівництва, внаслідок чого спалахнула сварка.

За свідченням одного з місцевих християн, напередодні розстрілу поліцейський погрожував своїм майбутнім жертвам. На відспівуванні убитих в церкві святих Бішо (Псоя) і Павла були присутні близько 2 тисячі коптів, які вимагали від влади захистити їх від сваволі.

Із закликом дати адекватну відповідь на злочин звернувся до влади і архієпископ Міньі Макарій. “Ми вимагаємо, щоб всі озброєні поліцейські, приставлені охороняти церкви, проходили відповідну перевірку, – написав він у своєму “Твіттері”. – Чи можуть вони бути джерелом захисту, а не небезпеці?”.