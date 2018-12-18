Хоч з паспортом, хоч без. Як Насиров відновився на посаді

Історія з відновленням Насирова на посаді – не унікальна для України. Порушення процедури керівництвом Кабміна можуть бути навмисними, щоб дати можливість окремим особам повернутися на держслужбу.

Історія з відновленням Насирова на посаді – не унікальна для України. Згадаймо хоча б справа голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергія Бочковського, на якого публічно наділи наручники під час засідання уряду, а через три роки він відвоював свою посаду в суді. Або заступника голови Державної фіскальної служби Костянтина Лікарчука, який зміг виграти справу в суді.

Натомість щодо інших звільнених чиновників Кабмін ретельно дотримується законодавства. І це викликає підозри в тому, що порушення процедури можуть бути навмисними, щоб дати можливість окремим особам повернутися на держслужбу.

Роман Насиров під час засідання суду. Фото: Lb.ua

Громадянин або не громадянин

За її словами, єдиним документом, в якому згадується про наявність у екс-голови ГФС подвійного громадянства, є адресоване міністру фінансів лист посольства Великобританії, в якому йдеться про надання НАБУ якоїсь інформації про Насирове, у тому числі тієї, що стосується його британського громадянства. Також зазначено, що матеріали, що підтверджують цей факт, будуть надані у відповідності з міжнародними конвенціями.

Згадане суддею лист Олександру Данилюку було підписано міжнародним офіцером зв’язку Національного агентства по боротьбі з злочинністю Великобританії (NCA) Патріком Торкингтоном. Згодом виявилося, що останній є ще і співробітником посольства Великобританії в Україні.

У копії листа, наданого судом, – кругла печатка посольства Великобританії. Лист датований 11 квітня минулого року і викладено наступним чином:

«Національне кримінальне агентство Великобританії сприяє у розслідуванні справи Романа Насирова … Ми забезпечили НАБУ інформацією щодо Насирова, включаючи факт про його британському громадянство. В подальшому матеріали, що підтверджують цей факт, будуть надані НАБУ, у відповідності з міжнародними конвенціями. З огляду на посаду, яку займає Насиров в ГФС, для мене є честю відповісти на ваш запит, як міністра фінансів, і підтвердити, що Насиров має британський паспорт з відповідним статусом у 2012 році».

За словами судді Окружного адмінсуду Києва Наталії Клименчук, цей документ викликає сумніви, оскільки не підписаний уповноваженим послом.

Суд, за словами Клименчук, неодноразово ставив перед представниками Кабміну питання про наявність документів, що підтверджують наявність факту подвійного громадянства Насирова, про яких, в тому числі, могла йти мова в зазначеному листі, оскільки саме наявність у них відповідних матеріалів на момент прийняття рішення про звільнення позивача, підтверджують це, могло б свідчити про його правомірності. Але такі документи представники уряду в суді не надали, а зазначили, що мають лише вищезазначеним листом.

«Ми не бачили оригінал листа. Його переклад здійснено сертифікованим перекладачем, а також підписано особою, яка не може діяти від імені посольства. Якщо б це було офіційне лист, воно було б підписано послом», – погоджується з позицією суду один з адвокатів Насирова Любомир Дроздовський.

Любомир Дроздовський. Фото: Обозреватель

Більш того, за його словами, представники посольства можуть безпосередньо спілкуватися з президентом, парламентом або урядом, але точно не з міністром фінансів. Органами, які уповноважені отримувати інформацію по дипломатичних каналах, в Україні є тільки Міністерство юстиції, Генпрокуратура і НАБУ.

На підставі цього листа Кабмін звернувся в Комісію з питань вищого корпусу державної служби за дорученням відкрити дисциплінарне провадження. За результатами розгляду комісія надала відповідь, мовляв, підстави для відкриття такого виробництва відсутні. Ніяких рекомендацій по Насирову (про його звільнення або винесення йому догани, наприклад) у рішенні комісії (за підписом керівника Головного департаменту регіональної та кадрової політики Адміністрації президента Наталії Анненковой) – немає.

Але навіть у такому разі уряд повинен був проголосувати за звільнення Насирова, розглядаючи відповідне подання Гройсмана (ст. 116 Конституції). Так, саме на засіданні Кабміну 21 листопада була звільнена Наталія Гудзь, керівник Держлікслужби. 12 грудня уряд звільнив Олексія Кудрявцева, голови Державної архітектурно-будівельної інспекції. Однак, у випадку з Насировым прем’єр-міністр обмежився лише розпорядженням, порушивши процедуру звільнення.

Отримати пояснення Кабміну LB.ua поки не вдалося. Ми направили запит у прес-службу Міністерства юстиції, представляє інтереси уряду в суді. Разом з тим, представник Кабміну в парламенті Вадим Денисенко заявив, що рішення про поновлення Насирова на посаді буде оскаржено.

«Іноді Кабмін подавав комісії матеріали для дисциплінарного провадження, ми виносили рішення за рекомендацією звільнити чиновника, а уряд навіть не винесло догану. Так було з головою Держрезерву Вадимом Мосийчуком», – говорить один з членів Комісії з питань вищого корпусу державної служби Ігор Коліушко.

Кабмін може провести процедуру звільнення топ-чиновника двома способами: попросити комісію відкрити дисциплінарне провадження та рекомендувати уряду певне рішення або давати згоду на дострокове звільнення від посади. Другий варіант – більш простий. І в більшості випадків його складно оскаржити. Однак представники Кабміну, як правило, просять комісію відкривати дисциплінарне провадження. Хоча цей процес займає більше часу.

Інший лист

Хоча зауважує, що для кримінальної справи проти Насирова, яка перебуває в суді, факт громадянства не впливає на кваліфікацію злочину.«Ми дослідимо наявність його у нього іншого громадянства. Використовували цей факт при обранні запобіжного заходу, оскільки був ризик його (Насирова – LB.ua) втечі», – додає він.

Холодницький говорить про іншому листі за підписом Патріка Торкингтона. Воно надійшло на ім’я керівників НАБУ і САП і було опубліковано в Facebook нардепом від БПП Мустафою Найємом 6 березня минулого року.

На документі також стоїть печатка Британського посольства. Примітно: текст викладений українською мовою, немає жодного позначення, що це – переклад.

У червні минулого року Солом’янський райсуд Києва визнав цей лист неприпустимим в якості доказу. Аргументація суду зводиться до наступного: по-перше, «посольство Великобританії в Києві не є компетентним органом з виконання запиту про міжнародно-правової допомоги», по-друге, цей документ був наданий НАБУ в рамках розслідування іншого виробництва за Насирову, а отже, не може використовуватися в іншій справі, в-третє, немає інформації про перекладача листи. Переклад може здійснювати лише уповноважена особа, оскільки за хибно викладену інформацію вона несе відповідальність.

У цьому ж судовому рішенні йдеться, що в матеріалах, представлених правоохоронними органами, був протокол допиту працівника паспортної служби Великобританії Мішель Хайн, яка засвідчила: з 24 травня 2012 року Насиров став натуралізованим громадянином Великобританії і отримав відповідне свідоцтво про натуралізацію. «На підставі поданих документів, а саме свідоцтва про натуралізацію, 2 фотографій, заяви про надання паспорта 25.01.2013 (Насиров) був виданий паспорт громадянина Великобританії з серійним номером 508434080 з терміном дії до 25.01.2023″, – йдеться у рішенні.

Адвокат Романа Насирова тримає паспорта свого підзахисного під час засідання суду в Києві. Фото: Lb.ua

Довгограюча історія

Законодавство передбачає негайне виконання рішення про поновлення на роботі. Однак для того, щоб людина приступив до роботи, потрібно відповідне розпорядження (або наказу) органу призначення. В даному випадку, уряду. Коли Кабмін має намір розглянути це рішення, поки не відомо.

Виконати рішення суду шляхом звернення в Державну виконавчу службу. У разі невиконання рішення державний виконавець може оштрафувати відповідний орган, а потім звернутися до правоохоронців для притягнення до кримінальної відповідальності.

Існує і ще один нюанс. Якщо посада, на яку відновлюють держслужбовця, зайнята, для нього може бути створена або запропонована інша. Втім, сьогодні в ГФС функції в. о. керівника виконує Олександр Власов. Отже, посада голови є вакантною.

Звільняти Насирова Кабмін може до безкінечності. Точніше – до заміни уряду. Однак, крім репутаційних втрат, будь-які рішення Кабміну всупереч закону несуть фінансові втрати для бюджету – компенсацію чиновникам за так звані вимушені прогули. А це у випадку з Насировым – 184 тис грн.