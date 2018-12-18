Кандидат у Вищу раду правосуддя Віктор Матвійчук: питання до доброчесності

20-21 грудня 2018 року З’їзд прокурорів буде з п’яти кандидатів вибирати двох членів Вищої ради правосуддя. Знайомтеся, прокурор Дніпропетровської області та кандидат у Вищу раду правосуддя – Віктор Володимирович Матвійчук.

Вища рада правосуддя – орган, який фактично вирішує долі суддів, вибираючи кого звільняти, а кого залишати на посадах. З такими повноваженнями ВСП може стати інструментом вибіркового покарання, що дозволяє здійснювати тиск для прийняття потрібних рішень. Саме тому процес відбору нових кандидатів у цей орган є надзвичайно важливим.

20-21 грудня 2018 року З’їзд прокурорів буде з п’яти кандидатів вибирати двох членів Вищої ради правосуддя.

Знайомтеся, прокурор Дніпропетровської області та кандидат у Вищу раду правосуддя – Віктор Володимирович Матвійчук.

Матвійчука звинувачують у корупційному скандалі, пов’язаних з крадіжкою 62 тисяч труб, через що держава втратила 18 млн гривень. За твердженням правозахисника Олега Мартиненка, кримінальну справу порушила Херсонська СБУ, але в підсумку справу передали в Миколаївську прокуратуру, де інцидент визнали не крадіжкою, а “реконструкцією” зрошувальної системи. Правозахисник стверджував, що тодішні керівники обласної прокуратури отримали персональні вигоди від цієї угоди.

У власності подружжя – три земельні ділянки в межах Херсонської області (0,12, 0,10 і 1 га). Найбільший наділ був куплений дружиною прокурора у 2013 році для ведення господарства. Вартість на дату придбання становить 10 359 грн.

У 2016 році Лариса Матвійчук здійснила відчуження нерухомого майна – земельної ділянки на 500 кв. м в Херсонській області за 149 500 грн. Нагадаємо, що це гранична сума готівкового розрахунку.

Крім того, дружина Лариса Григорівна з 2010 року володіє квартирою в Херсоні на 155 кв. м. У декларації зазначено, що її вартість становила 127 176 грн.

Але житло з найбільшою площею 298 кв. м отримав Віктор Матвійчук в 2008 році. Згідно з реєстру свідоцтво про право власності видане Херсонським виконкомом. Отже, мова йде про приватизованій службовому житлі. Незрозуміло, на яких підставах і з якою метою Віктору Володимировичу вдалося привласнити таку велику квартиру, адже в родині всього двоє дітей, якщо вірити автобіографії кандидата.

У подружжя також є два гаража, паркінг та офісне приміщення в Херсоні на 157 кв. м. Останнє теж було надано Ларисі Матвійчук Херсонською міською радою на підставі рішення виконкому. У 2012 році воно коштувало до 420 000 грн, або приблизно 52 000 доларів.

У автобиграфии кандидата на посаду члена ВСП Віктор Матвійчук написав, що має доньку Аліну Матвійчук, яка зараз навчається на 6 курсі юридичної академії в Одесі. Звичайно, прокурор не вніс її ім’я в майнову декларацію. Ми ж вирішили подивитися, яким майном має Аліна Вікторівна. Виявилося, що студентка влітку зареєструвала простору квартиру на 142 кв. м в Одесі за 15 хвилин ходьби до моря.

Але питання в іншому: звідки у молодої студентки такі кошти?! Очевидно, що допомагали батьки. Прокурорська зарплата у Віктора Матвійчука не мала, втім, очевидно, що вона не покрила б такі витрати.

Цікаво, що власне майно він не декларує, користується житлом та автомобілями сім’ї. Також у минулому році кожен з членів сім’ї подарував молодому прокурору і його дружині певну суму готівки (навіть студентка Аліна).

Також в декларації сина Дениса Матвійчука ми знайшли автомобіль Hyundai Matrix, який належить студентці Аліні Матвійчук. Дівчина купила його в минулому році. Ще один задекларований автомобіль – Volkswagen Touareg 2010 року випуску, придбаний за 651 206 грн – він знаходиться у власності батька.

Прокурор Дніпропетровської області Віктор Матвійчук – один з тих, хто хоче стати членом Вищої ради правосуддя. Втім, цей орган повинен складатися виключно з добропорядних людей. До того ж майно кандидата, а також членів його сім’ї, у тому числі дочки-студентки, дають підстави сумніватися у джерела походження коштів на його покупку.

Дана інформація буде офіційно передана в Національне антикорупційне бюро України та Національне агентство з питань запобігання корупції.