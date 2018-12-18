Ціни на нафту впали слідом за акціями США

Ціни на нафту різко пішли вниз ввечері у вівторок на тлі нового обвалу ринку акцій США, для якого грудень 2018-го став найгіршим за останні 38 років.

Замість традиційного передріздвяного ралі індекс S&P500 втратив 7,7% з початку місяця, а на торгах у вівторок впав на 2,08%, зупинившись за крок від мінімумів року, показаних в лютому.

Dow Jones спікірував на 2,11%, а високотехнологічний Nasdaq — на 2,27%.

Ф’ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE подешевшали на 2,69% — до 58,66 долара за барель і ледь не оновили мінімум з жовтня 2017 року, до якого котируванням не вистачило трохи менше 1,5%.

Контракти на WTI тим часом пробили «дно» 4-тижневої давності, падаючи до 49,32 долара за барель — нового мінімуму за 14 місяців.

Ринок нервує, оскільки в США знову зростають запаси нерозпроданого сировини, говорить аналітик Price Futures Group Філ Флінн: за даними Genscape, за 11-14 грудня у сховищах на хабі в Кушинга, через який здійснюються поставки за обертаються на Нью-Йоркській біржі контрактами, залишилося більше мільйона барелів нафти.

«Цифри за Кушингом трохи гірший, ніж очікувалося», — каже Флінн. — Вони вказують на те, що пропозиція нафти зростає, а попит слабшає».

Макроекономічна статистика тьмяніє, а незгасний торговий конфлікт США і Китаю накладається на підвищення процентних ставок у США і припинення програми кількісного пом’якшення в Європі.

Зведений індекс ділової активності (PMI) в США з липневих 55,7 пункту впав до 53,6 в грудні; у Німеччині — з 55 до 52,2 пункту, а у Франції впав нижче 50 пунктів — риси, що відділяє прискорення економіки від стиснення (49,3 пункту за грудень).

Тепер вся увага звернена на голову ФРС США, говорить Берг з Woodman Asset Management. Американський центробанк в середу збереться на підсумкове в цьому році засідання. І хоча Федрезерв гарантовано підніме процентну ставку, ринок чекає, що «Джером Паэуэлл «кине рятувальний круг падаючим ринків» і дасть сигнал на паузу посилення грошової політики, зазначає експерт.