Японські університети “завалюють” дівчат заради хлопців

Розкрито серйозні порушення з боку Внз.



У Японії два університету протягом вже декількох років завалювали вступників на медичні факультети дівчат, щоб взяти на навчання більше хлопців.

Про це розповіло керівництво університетів Дзюнтендо і Китасато на сайті навчальних закладів.

У серпні 2018 року з’явилася інформація, що Токійський університет систематично міняв результати вступних тестів у жінок так, щоб частка надійшли складала не більше третини. Це спровокувало перевірки в інших навчальних закладах Японії. В результаті розслідування з’ясувалося, що в університеті Дзюнтендо в 2017-2018 роках 117 абітурієнтів, у тому числі 74 жінки, були несправедливо не допущені до другого етапу тестування. Ще 47 жінкам і одному чоловікові було відмовлено у вступі після другого етапу, хоча підстав для цього не було.

Керівництво університету пояснює таке відношення до дівчат тим, що на момент надходження вони більш зрілі емоційно, а їх комунікативні навички розвинені краще, ніж у юнаків. Тому в університеті вирішили таким чином зрівняти шанси чоловіків і жінок.

Було прийнято рішення, що ті, хто через махінації не вступив до університету за підсумками другого етапу тестування, будуть зараховані в 2019 році. А ті, кого не допустили до другого етапу отримають назад свій вступний внесок, який складає близько 500 доларів.