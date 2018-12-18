Найвідоміший у Лісабоні трамвай потрапив у ДТП: десятки постраждалих

Відмовили гальма.



В португальській столиці Лісабон зійшов з рейок відомий серед туристів історичний «жовтий трамвай», в результаті чого постраждали як мінімум 28 людей.

За інформацією видання, це сталося увечері 14 грудня. Трамвай перед гальмуванням зійшов з рейок, врізався в будівлю і перекинувся.

Серед 28 постраждалих було двоє дітей з Великобританії. Ніхто з потерпілих не отримав важких травм. 26 людям потрібна була госпіталізація, тоді як двом іншим надали допомогу на місці.

Нагадаємо, що більшість легендарних лісабонських жовтих трамваїв побудовано в середині 1930-х років. Близько 25 років тому трамвайний ретропарк модернізували, в тому числі провели тюнінг гальмівної системи. Однак цього разу гальма не спрацювали.