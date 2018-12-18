Нові зарплати і тарифи на тепло: що чекає українців в січні

Січень 2019-го обіцяє бути багатим на нововведення. З одного боку, в десятках міст вступлять в силу нові тарифи на опалення, подорожчають сигарети, а з іншого – перерахують зарплати військових і підвищать мінімалку.

Мінімальна зарплата в січні 2019-го збільшиться з 3723 до 4173 грн. Таке нововведення торкнеться всіх, хто офіційно заробляє менше мінімалки. Що цікаво, судячи з Держстатом, таких в Україні – кожен четвертий працюючий. Підвищення складе від 1 до 450 грн. Поступово буде зростати в наступному році і середня зарплата, йдеться в консенсус-прогнозі Мінекономрозвитку. Вона становитиме 10 395 грн (на даний момент близько 8,8 тис. грн). Це близько 15%. При зростанні інфляції на 9% таке збільшення дозволить не просто випередити ціни, але і збільшити добробут працюючих.

Якщо спроектувати дані минулих років, можна припустити, що в грудні цього року середня заробітна плата може бути на рівні 10,7-10,8 тис. грн (враховуючи щорічний грудневий стрибок в межах 15-18%), у січні 2019 року середня заробітна плата знизиться до 9,2-9,3 тис. грн (з урахуванням, що зростання мінімалки на 11% незначно покриє традиційний провал).

До червня середні зарплати будуть зростати рівномірно на 1-2% в місяць. Таким чином, повернутися до показника в 10 тис. грн середньої зарплати по країні вдасться тільки в травні 2019 року. Після цього можливий черговий стрибок відразу на 4-5%. За оцінками OBOZREVATEL, до грудня 2019 року українці в середньому будуть заробляти близько 10,7 тис. грн, у грудні зарплата може відразу підскочити до 12 тис. грн, але при цьому знову впасти у січні 2020-го.

Через кілька тижнів подорожчають сигарети

Українських курців чекає неприємний сюрприз. З січня підвищать акциз на тютюнові вироби. На таке рішення миттєво відреагують продавці, пропорційно збільшивши ціни. Так, вартість пачки, залежно від класу, може збільшиться на 1-2 грн.

Крім запланованого підвищення акцизу на сигарети на 20% в рік, Рада підтримала пропозицію Кабміну піднімати акциз ще й на рівень інфляції. У 2019 році інфляція, за даними НБУ, складе 6,3%, у 2020-му — 5%. В кінцевому результаті до 2024 року акциз збільшиться приблизно на 125%. Його розмір складе близько 3600 грн за 1000 сигарет. Враховуючи структуру ціни, пачка до цього моменту може коштувати більше 100 грн.

В Україні можуть ввести додатковий “податок” на дешеві сигарети. Так, голова парламентського комітету з питань податкової та митної політики Ніна Південця зареєструвала законопроект (№9188-1), після прийняття якого в Україні дешеві тютюнові вироби можуть зникнути з прилавків магазинів. Якщо максимальна ціна сигарет буде менше 135% акцизу, то заплатити доведеться на 25% більше. Приміром, якщо акциз на певну кількість сигарет становить 1000 грошових одиниць, при цьому їх максимальна заявлена вартість менше 1350 одиниць, то акциз збільшать з 1000 до 1250 грошових одиниць. Простіше кажучи, за дешеві сигарети доведеться платити більше податків, що відображається на кінцевій ціні.

Зростуть ціни на опалення

Постачальники тепла і гарячої води вже перерахували свої тарифи і навіть встигли їх затвердити. У більшості міст ціни зростуть вже з 1 січня. Так, у нових цінах врахували не тільки подорожчання газу, але і зростання зарплат (в окремих постачальників заробітні плати зросли на 40%), інфляцію, подорожчання ремонтних робіт і т. д. В результаті тільки в двох областях зростання цін склало до 16% – у Чернігівській і Донецькій.

Варто відзначити, що Нацкомісія у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЭКУ) розглядала ті тарифи, які вже підрахували в регіонах. Там вони пройшли узгодження з місцевою владою, розрахували свою інвестиційну програму, провели відкриті слухання. НКРЭКУ ж всього лише перевіряла і затверджувала нові ціни. Лідером серед всіх регіонів виявилася Одеса. Тут зростання складе відразу 30%. Таку ціну встановили для “Одеської теплоелектроцентраль №2”. У той же час ще один місцевий постачальник – “Теплопостачання Одеси” – зовсім пропонує відразу підняти ціни на 72% (ціна ще не затверджена).

На другому місці за зростанням цін – Рівне. Тут опалення для клієнтів “Ривнетеплоэнерго” подорожчає на 28,1%. Детальніше з тим, як у різних містах підвищили ціни на тепло, можна ознайомитися на інфографіці. Подорожчання до 16% відповідає підрахунками Кабміну, подорожчання до 23,5% – не перевищує зростання цін на газ.

Військовим підвищать пенсії

Військові і поліцейські на пенсії отримають надбавку у розмірі 25% від нових розрахункових виплат. Так, чим старше військовий пенсіонер, тим сильніше “застаріла” його пенсія. Справа в тому, що заробітні плати зростають щороку, а от пенсії піднімали непропорційно зростанню зарплат.

Тепер же всім військовим пенсіонерам запропонували отримати довідки із зазначенням “сучасних” зарплат на посадах, які вони займали. Підвищення розіб’ють на три етапи. У 2018-му військові отримали 50% від належного підвищення, в 2019-му – 25%.