Співробітники «Придніпровської залізниці» систематично розкрадали вантажі зі станцій

Працівників Дніпровського загону воєнізованої охорони Регіонального філіалу «Придніпровська залізниця» «Укрзалізниці» викрили в отриманні систематичних хабарів і розкрадання вантажів зі станцій.

Про це повідомив прес-центр СБУ.

Посадові особи загону спільно з представниками місцевого криміналітету організували механізм викрадення вантажів, зокрема металу, вугілля, пально-мастильних матеріалів з вагонів, що проходять через залізничні станції Запорізької області. Зловмисники також вимагали від власників цих вантажів хабарі за збереження цілісності і безперешкодне проходження товарів по території регіону.

За даними експертів, розкрадання вантажів здійснювала «Укрзалізниця», що призвело до великих збитків і фінансового виснаження суспільства.

Співробітники СБУ задокументували факт вимагання одним з керівників Дніпровського загону воєнізованої охорони 400 тис. гривень від приватного підприємця і затримали чиновника при отриманні останньої частини хабара в розмірі майже 150 тис. гривень.