Повінь – зміна системи

Menu
Close

Співробітники «Придніпровської залізниці» систематично розкрадали вантажі зі станцій

18.12.2018

Сотрудники «Приднепровской железной дороги» систематически разворовывали грузы со станций

Працівників Дніпровського загону воєнізованої охорони Регіонального філіалу «Придніпровська залізниця» «Укрзалізниці» викрили в отриманні систематичних хабарів і розкрадання вантажів зі станцій.

Про це повідомив прес-центр СБУ.

Посадові особи загону спільно з представниками місцевого криміналітету організували механізм викрадення вантажів, зокрема металу, вугілля, пально-мастильних матеріалів з вагонів, що проходять через залізничні станції Запорізької області. Зловмисники також вимагали від власників цих вантажів хабарі за збереження цілісності і безперешкодне проходження товарів по території регіону.

За даними експертів, розкрадання вантажів здійснювала «Укрзалізниця», що призвело до великих збитків і фінансового виснаження суспільства.

Співробітники СБУ задокументували факт вимагання одним з керівників Дніпровського загону воєнізованої охорони 400 тис. гривень від приватного підприємця і затримали чиновника при отриманні останньої частини хабара в розмірі майже 150 тис. гривень.

Читайте також:   Спец по рейдерству та віджиму Іван Гранцев
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *