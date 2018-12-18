Кабмін підвищив на чверть оклади працівникам Луценка

Кабінет міністрів ухвалив рішення підвищити розмір окладів працівникам Генеральної прокуратури України, очолюваної Юрієм Луценком, на 25%. Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу, 18 грудня, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

Зростання окладів обґрунтували тим, що всі попередні підвищення посадових окладів держслужбовцям не поширювалися на ГПУ. Зокрема, тому, що Генпрокуратура є конституційним органом з особливим статусом і юрисдикцією на всій території України.

В уряді сподіваються, що прийняття цього рішення сприятиме посадової дисципліни в оплаті праці.

Раніше SKELET-info повідомляв, що Генеральна прокуратура придбала для себе 19 легкових автомобілів під час дії заборони Кабінету міністрів.

Крім того Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура отримали доступ до документів про передбачуване незаконне збагачення генпрокурора Юрія Луценка.