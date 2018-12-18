Аномальний холод на Балканах: троє сербів замерзли насмерть

Люди залишилися без електрики.



Балканські країни накрили сильні холоди – в Сербії три людини замерзли на смерть, у той час як в інших країнах регіону через негоду порушено рух транспорту, є перебої в електропостачанні і закривають школи.

Про це пише агентство Associated Press.

У понеділок ввечері сербське державне телебачення повідомило про смерть 48-річного та 61-річного чоловіків на півночі і північному заході країни в результаті обмороження. Третьою жертвою холодів став безпритульний, тіло якого було знайдено в покинутому будинку на південному заході Сербії.

В центральній Сербії кілька сіл залишилися без електрики. Влада попередила громадян, щоб вони уважно пересувалися вулицями і парками, оскільки з дерев під важким снігом падають гілки.

У Боснії на два дні закрили школи в центральних муніципалітетах Кониц і Ябланица. На деяких засніжених дорогах заборонили проїзд вантажівок і важких транспортних засобів.

Боснійські влади також повідомили, що врятували в неділю групу мігрантів, які заблукали в гірському районі на кордоні з Хорватією. Їх госпіталізували. Двоє мігрантів отримали серйозні обмороження, намагаючись дістатися до країн Європейського Союзу.

Міністерство освіти Румунії заявило, що після сильних снігопадів у вівторок закриє школи в західній і південно-західній Румунії. Деякі школи були закриті вже в понеділок, в основному в західній частині країни, з-за перебоїв в подачі електроенергії.