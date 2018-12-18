У Польщі в українця знайшли 9 незареєстрованих пістолетів

Висунуто ряд інших звинувачень.



У Польщі затримали громадянина України, який володів вогнепальною зброєю, не маючи дозволів. На момент затримання у вересні цього року в автомобілі 47-річного Рудольфа К. знайшли дев’ять пістолетів і майже 450 набоїв.

Так, у вересні цього року в Гдині прикордонники зупинили для дорожньої перевірки Audi A8, за кермом якого був громадянин України, який вже декілька років у Польщі. В автомобілі була коробка з чотирма пістолетами Glock, чотирма пістолетами V. Bernardelli 68, одним пістолетом FEG з глушником і 446 патронами.

Також у затриманого виявили п’ять мобільних телефонів, ще три виявили під час обшуку в його будинку. За словами слідчих, вивчення рахунків показало численні сполуки з іноземними номерами.

Українець не мав дозволу на зброю, і прокуратура звинуватила чоловіка у незаконному володінні пістолетами. Його також звинуватили у використанні перероблених посвідчень особистості інших людей. За ці злочини йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Слідству поки не вдалося з’ясувати, для чого саме українцю були потрібні пістолети і патрони.