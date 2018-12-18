Минстец замовив рекламу на телеканалі CNN за 15 мільйонів гривень

ДП «Центр захисту інформаційного простору України» Міністерства інформаційної політики 16 грудня за результатами тендеру замовило «Сі Еф Сі Консалтинг Компані» рекламні послуги на 15,4 млн гривень.

Про це редакція 368.media дізналася з ProZorro.

На неповний грудень замовили розміщення інформаційних роликів замовника на провідних телеканалах світу кількістю глядачів не менше 200 млн на місяць і цілодобовим мовленням без вихідних мінімум в 150 країнах. Мова йде про 580 виходів сюжетів завдовжки 30 секунд, з яких не менше половини — в прайм-тайм, а також про супроводжує банерної кампанії на сайтах телеканалів близько 500 тис. показів для цільової аудиторії.

Найдорожчими є виходи сюжетів у вечірній прайм-тайм на 35,7 тис. гривень.

Переможець планує розміщувати сюжети на телеканалі CNN International.

Ціна угоди більш ніж на третину нижче очікуваної вартості закупівлі у 26 млн гривень.

Конкурентами на торгах були компанії «Євромедіа Компані» і «Медиахедс».

Фірма «CFC Consulting» належить бізнесмену і громадському діячеві Геннадію Курочці.