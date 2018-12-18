На Балканах люди гинуть від страшних морозів та хуртовин

Смертельна зима на Балканах: люди гинуть від морозу, а на дорогах транспортний колапс.

Так, наприклад, три жителя Сербії стали жертвами морозів: від обморожень померли двоє чоловіків на півночі і північному-заході, а також бездомний на південно-заході країни. Крім того, ряд населених пунктів залишився без світла.

З 18 грудня на заході та південному заході Румунії було вирішено закрити школи. Аналогічне рішення прийняли і влади центральних муніципалітетів Боснії. Додатково до цього, на деяких дорогах заборонили проїзд вантажівок і важких транспортних засобів.

Крім того, боснійські влади врятували і госпіталізували в гірському районі на кордоні з Хорватією групу мігрантів, які намагалися дістатися до ЄС. У двох виявлені серйозні обмороження.