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На Балканах люди гинуть від страшних морозів та хуртовин

18.12.2018

На Балканах люди гибнут от страшных морозов и метелей

Смертельна зима на Балканах: люди гинуть від морозу, а на дорогах транспортний колапс.

На Балканах люди гибнут от страшных морозов и метелей

Так, наприклад, три жителя Сербії стали жертвами морозів: від обморожень померли двоє чоловіків на півночі і північному-заході, а також бездомний на південно-заході країни. Крім того, ряд населених пунктів залишився без світла.

З 18 грудня на заході та південному заході Румунії було вирішено закрити школи. Аналогічне рішення прийняли і влади центральних муніципалітетів Боснії. Додатково до цього, на деяких дорогах заборонили проїзд вантажівок і важких транспортних засобів.

На Балканах люди гибнут от страшных морозов и метелей

Крім того, боснійські влади врятували і госпіталізували в гірському районі на кордоні з Хорватією групу мігрантів, які намагалися дістатися до ЄС. У двох виявлені серйозні обмороження.

На Балканах люди гибнут от страшных морозов и метелей

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