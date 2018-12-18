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В Україні прокурорам різко збільшили зарплату

18.12.2018

В Украине прокурорам резко увеличили зарплату

Для працівників Генеральної прокуратури Кабінет міністрів передбачив підвищення посадових окладів на 25%.

Відомо, що раніше, володіючи конституційним статусом і юрисдикцією над усією територією держави, працівники ГПУ не могли претендувати на підвищення посадових окладів.

У Кабміні вважають, що таким чином, забезпечується междолжностная дисципліна при оплаті праці.

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