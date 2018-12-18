Польські вчителі одночасно пішли “на лікарняний”

Це загальнонаціональний протест.



Союз польських вчителів почав загальнодержавну акцію протесту працівників освіти.

Про це повідомив голова організації Славомір Броняж, пише “Польське радіо”.

Основна вимога протестуючих – підвищення заробітної плати, сказав Броняж.

“Ми вимагаємо підвищення зарплати на 1000 злотих (232 євро). Це обгрунтована вимога, адже останні дані показують – середня зарплата в Польщі становить близько 5000 злотих (1162 євро). Тому диспропорція між зарплатою вчителів і загальним рівнем заробітків у Польщі, на жаль, збільшується”, – сказав Броняж.

Голова Спілки польських вчителів зазначив, що організація підтримує працівників освіти, які зараз йдуть на лікарняний, демонструючи таким чином протест.

“Ми хочемо поговорити з Міністерством національного освіти. Ці переговори, до яких запрошуються як прем’єр-міністр, так і міністр національної освіти, заплановані на 8 січня”, – зазначив Броняж, пише RMF24.

Він додав, що подальші дії протестувальників залежать від цих переговорів.