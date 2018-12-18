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У 2019 році В Україні “поховають” 40 банків

18.12.2018

В 2019 году в Украине “похоронят” 40 банков

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб планує завершити ліквідацію більше 40 банків в 2019 році.

Мова йде про банки, що були передані йому в управління під час кризи 2014-2016 років.

У фонді нагадали, що ліквідація перших чотирьох банків була завершена в поточному році. У двох із них – ПАТ ” Класикбанк та ПАТ Держзембанк задоволені вимоги всіх кредиторів, а залишкове майно передано акціонерам банків.

Відзначається, що після закриття двох банків – АТ Банк Таврика і АТ ” Ерде Банк, незадоволеними залишилися вимоги кредиторів на суму майже 1,2 млрд грн. Справи про стягнення цих коштів з людей, пов’язаних з банками, сьогодні знаходяться в судах.

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