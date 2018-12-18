Кабмін продовжив ембарго щодо російських товарів

Український уряд продовжив заборону на ввезення в нашу країну товарів з Росії. Їх список не змінюється, продовжений в повному обсязі до 31 грудня 2019 року, повідомила прес-служба КМУ.
Таким чином, влада хоче забезпечити національну безпеку у відповідь на агресію і введення санкцій з боку РФ. Постанова втратить чинність з 1 січня 2020 року або після того, як Росія припинить агресивні дії відносно України.
Першу постанову про заборону ввезення в Україну російських товарів Кабмін затвердив у січні 2016 року. У список увійшли:
- м’ясо великої рогатої худоби, птиці та свинина (свіже, охолоджене або заморожене), м’ясо та їстівні м’ясні субпродукти,
- солоні або в розсолі, риба і ракоподібні,
- молочні продукти, плавлені сири,
- кава, чай, харчові суміші, кондитерські і хлібобулочні вироби,
- картопля, продукти дитячого харчування, макаронні вироби,
- соуси, смакові добавки та приправи,
- пиво, спирт, горілка, корми для кішок і собак, сигарети з фільтром,
- засоби для миття шкіри,
- інсектициди, фунгіциди, гербіциди, родентициди,
- обладнання для залізниць та трамвайних колій, дизель-електричні локомотиви
У той же час заборони на транспортування російського газу по території України ніхто не вводив.
У 2017 році в затверджений список додали поліетилен з питомою вагою 0,94 або більше, а також полівінілхлорид, не змішаний з іншими речовинами, сульфат амонію, суміш нітрату амонію з карбонатом кальцію або іншими неорганічними речовинами, що не є добривами.
З 2016 року Росія ввела обмеження транзитного руху з території України через територію РФ у Казахстан і Киргизстан.
Обмеження передбачають, що транзит вантажів з України (автомобільним та залізничним транспортом) здійснюється тільки з території Білорусі. При цьому на них мають бути встановлені засоби ідентифікації (пломби), що використовують російську систему супутникової навігації ГЛОНАСС.
Україна ініціювала розгляду з Росією в рамках СОТ щодо обмежень транзиту українських товарів через російську територію.