Кабмін продовжив ембарго щодо російських товарів

Український уряд продовжив заборону на ввезення в нашу країну товарів з Росії. Їх список не змінюється, продовжений в повному обсязі до 31 грудня 2019 року, повідомила прес-служба КМУ.

Таким чином, влада хоче забезпечити національну безпеку у відповідь на агресію і введення санкцій з боку РФ. Постанова втратить чинність з 1 січня 2020 року або після того, як Росія припинить агресивні дії відносно України.

Першу постанову про заборону ввезення в Україну російських товарів Кабмін затвердив у січні 2016 року. У список увійшли:

м’ясо великої рогатої худоби, птиці та свинина (свіже, охолоджене або заморожене), м’ясо та їстівні м’ясні субпродукти,

солоні або в розсолі, риба і ракоподібні,

молочні продукти, плавлені сири,

кава, чай, харчові суміші, кондитерські і хлібобулочні вироби,

картопля, продукти дитячого харчування, макаронні вироби,

соуси, смакові добавки та приправи,

пиво, спирт, горілка, корми для кішок і собак, сигарети з фільтром,

засоби для миття шкіри,

інсектициди, фунгіциди, гербіциди, родентициди,

обладнання для залізниць та трамвайних колій, дизель-електричні локомотиви

У той же час заборони на транспортування російського газу по території України ніхто не вводив.

У 2017 році в затверджений список додали поліетилен з питомою вагою 0,94 або більше, а також полівінілхлорид, не змішаний з іншими речовинами, сульфат амонію, суміш нітрату амонію з карбонатом кальцію або іншими неорганічними речовинами, що не є добривами.

З 2016 року Росія ввела обмеження транзитного руху з території України через територію РФ у Казахстан і Киргизстан.

Обмеження передбачають, що транзит вантажів з України (автомобільним та залізничним транспортом) здійснюється тільки з території Білорусі. При цьому на них мають бути встановлені засоби ідентифікації (пломби), що використовують російську систему супутникової навігації ГЛОНАСС.

Україна ініціювала розгляду з Росією в рамках СОТ щодо обмежень транзиту українських товарів через російську територію.