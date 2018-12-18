В Росії намагаються приховати майбутній голод липової статистикою — при чому це робилося протягом останніх років. Як виявилося тих надоїв і м’яса зовсім немає, а зерно в основному молотять фуражне.

Бурхливе зростання сільського господарства в Росії, про який майже 10 років звітував Росстат і яким хизувалися чиновники — від галузевих міністрів до прем’єра Дмитра Медведєва, виявився на 30% «приписками» і помилками статистики.Більше 10 мільйонів тонн сільгосппродукції — від м’яса і молока до овочів і фруктів, які фігурували в офіційних звітах і дозволяли рапортувати про справжній бум в секторі АПК, — насправді ніколи не існували.

Масштабні «приписки» в дусі останніх десятиліть СРСР виявилися в ході Всеросійського сільськогосподарського перепису, зазначають у грудневому «Моніторинг економічної ситуації» експерти РАНХиГС: у грошовому вираженні обсяг реально виробленої сільгосппродукції в РФ виявився менше декларованого на 542 мільярда рублів.

Спочатку Росстат оцінював зростання сільгоспвиробництва в 2012-17 рр. у 20,7%, однак після коригування показник зменшився більш ніж удвічі — до 8,7%.

Втім, одночасно були переглянуті дані за попередні 20 років (з 1996 року), які також виявилися істотно нижче початкових оцінок. В результаті виник ефект низької бази і 5-річний зростання склало 14,7%, що все ж на третину нижче, ніж повідомлялося спочатку.

Виробництво молока виявилося на 3,4%, або мільйон тонн менше, ніж Росстат рапортував останні 5 років.

Збір овочів і баштанних культур переглянули вниз на 17,2%, або 2,6 мільйона тонн. «Приписки» у виробництві фруктів і ягід склали 8,2%, або 268 тисяч тонн.

Справжньою катастрофою обернувся перегляд даних по збору картоплі. Різниця між фактичними і декларованими цифрами склала 35,9%.

Якщо ж врахувати «виправлену» статистику за останні 17 років, то збір картоплі в Росії не росте, а падає, і накопиченим підсумком обвал досягає 42%, нарікають в РАНХиГС.

Так, за вихідними даними в РФ в 2000 році виробляли 34 млн тонн картоплі, а до 2007-го збільшили збір до 36,8 млн тонн. Перепис 2006-го року скоригувала цифри: виявилося, що за вказані роки спостерігався не зростання, а падіння до 27,2 млн тонн (на 6,8 млн тонн порівняно з вихідними даними), тобто на 230 тисяч тонн в рік.

«Після 2007 року, за звітами Росстату знову було зростання (в середньому на 240 тисяч тонн на рік). Після перепису 2016 року дані знову скорегували: виявилося, що в 2017 року валовий збір становив не 29,6 млн тонн, а лише 21,3 млн. І за цей період, як з’ясувалося, спостерігався не зростання, а падіння виробництва порівняно з вихідними даними за 2007 рік на 15,5 млн тонн, у порівнянні зі скорегованими — на 5,9 млн тонн», — йдеться в доповіді РАНХиГС.

У результаті виходить парадокс: Росстат 17 років звітує про зростання виробництва, але на 2017-й рік воно виявляється в 1,6 рази нижче, ніж у 2000 році, вказує головний науковий співробітник Центру агропродовольчої політики ИПЭИ РАНХиГС Василь Узун.

Дивно і те, що переглядаються дані не тільки з особистим підсобним господарствам, які дійсно важко піддаються обліку, але й цифри по сільгосп організаціям (СХО) і селянським господарствам, а також те, що дані спотворюються тільки в бік завищення, додає він.

«У керівників господарств і власників зацікавленості в цьому начебто немає. Навпаки, високі показники можуть призвести до зростання податків і інших платежів. Однак зберігається такий інтерес у керівників більш високого рангу. Обласне керівництво має відзвітувати про виконання індикаторів держпрограми, від цього залежить розмір державної підтримки», — зазначає експерт.