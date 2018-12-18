“Змусить задуматися”: Путін налякав світ російським “суперзброєю”

Президент Росії Володимир Путін загрозливо заявив, що його країна володіє настільки потужним зброєю, що прихильники мілітаристської риторики будуть змушені замислитися.

“Серйозні, проривні кроки зроблені у розвитку новітнього, не має аналогів у світі зброї, про який говорив у посланні Федеральним зборам 1 березня цього року. Наші нові системи, сподіваюся, змусять замислитися тих, хто звик до мілітаристської і агресивної риторики”, — сказав президент Росії.

Зокрема, Путін акцентував увагу на початку серійного виробництва ракетного комплексу “Авангард”, успішні випробування “Сармата”, успішному виконанні дослідно-бойового чергування гіперзвукового авіакомплексу “Кинджал”, а також на відпрацювання практичного застосування бойових лазерних комплексів “Пересвіт”.

Президент країни-агресора підкреслив, що “це зброя кратно збільшує потенціал армії і флоту”, тим самим “надійно і безумовно забезпечуючи безпеку Росії на найближчі десятиліття”. Він зазначив, що ці розробки також зміцнюють баланс сил, а значить і стабільність у світі.

Крім усього, Путін похвалився зростанням оперативної та бойової підготовки військ. За його словами, зараз армія РФ здатна перекидати сили і кошти на відстані до 7 тис. кілометрів.

Також він підкреслив, що в 2018 році всі види і роди військ Росії розвивалися збалансовано і за планом, а ядерна тріада зміцнилася — частка сучасного озброєння в ній становить вже 82%.

“ИноСМИ”