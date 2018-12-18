Львівські чиновники розіграли 36 мільйонів гривень на будівництво амбулаторій між пов’язаними фірмами

Управління капітального будівництва Львівської облдержадміністрації визначило переможцем чотирьох закупівель з будівництва амбулаторій у сільській місцевості компанію «Градострой-Престиж».

Про це пишуть «Наші гроші. Львів».

На початку грудня УКБ ЛОДА уклало з фірмою дві угоди на будівництво амбулаторій первинної медицини в селі Долішнє вартістю 4,8 млн гривень і в селі Верчани вартістю 5,9 млн гривень. Також в управлінні капбудівництва вже визначили переможцем фірму «Градострой-Престиж» на торгах з будівництва амбулаторій в селі Шегині вартістю 12,5 млн гривень і селі Дубравка вартістю 13,2 млн гривень.

Конкурентом «Градострой-Престиж» у чотирьох закупівлі виступила фірма «Гудвипс». Зазначається, що «Градострой-Престиж» і «Гудвипс» завантажили ряд довідок та гарантійних листів, що містять однаковий недолік принтера, що свідчить про те, що фірми готували свої документи на одному пристрої. Крім того, при реєстрації в системі ProZorro фірма «Гудвипс» вказала своїм контактною особою юристку Зоряну Росновскую, яка також працює в «Градострой-Престиж».

Також дві компанії пов’язані своїми власниками. Фірма «Градострой-Престиж» належить жителям села Загорное Стрийського району Андреб Яцуре (19%) та Василю Заміському (81%). Останній в 2012 році балотувався в народні депутати від Партії регіонів, а його партнер Андрій Яцура виступив довіреною особою кандидата. У 2014 році Василь Загородній став керівником і засновником громадської організації «Західно антикорупційне об’єднання» спільно з Володимиром Сехом та Ігорем Дзядевичем.

Зазначається, що в серпні 2018 Заміський разом з Яцурой спільно володіли фірмою «Гудвипс», яка в цьому році не брала участі у публічних закупівель та на торги управління капітального будівництва ЛОДА прийшла вперше. «Градострой-Престиж» вже отримувала велике замовлення від Львівської ОДА на добудову школи у селі Батятичі вартістю 32 млн гривень. У цьому році загальна сума замовлень, які отримало товариство «Градострой-Престиж» від управління капітального будівництва ЛОДА склала 36,3 млн гривень.

«Центр суспільного моніторингу та досліджень» направив звернення до територіального відділення АМКУ у Львівській області з вимогою перевірити факти, які свідчать про змову компаній «Гудвипс» і «Градострой-престиж».