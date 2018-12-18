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Львівські чиновники розіграли 36 мільйонів гривень на будівництво амбулаторій між пов’язаними фірмами

18.12.2018

Львовские чиновники разыграли 36 миллионов гривен на строительство амбулаторий между связанными фирмами

Управління капітального будівництва Львівської облдержадміністрації визначило переможцем чотирьох закупівель з будівництва амбулаторій у сільській місцевості компанію «Градострой-Престиж».

Про це пишуть «Наші гроші. Львів».

На початку грудня УКБ ЛОДА уклало з фірмою дві угоди на будівництво амбулаторій первинної медицини в селі Долішнє вартістю 4,8 млн гривень і в селі Верчани вартістю 5,9 млн гривень. Також в управлінні капбудівництва вже визначили переможцем фірму «Градострой-Престиж» на торгах з будівництва амбулаторій в селі Шегині вартістю 12,5 млн гривень і селі Дубравка вартістю 13,2 млн гривень.

Конкурентом «Градострой-Престиж» у чотирьох закупівлі виступила фірма «Гудвипс». Зазначається, що «Градострой-Престиж» і «Гудвипс» завантажили ряд довідок та гарантійних листів, що містять однаковий недолік принтера, що свідчить про те, що фірми готували свої документи на одному пристрої. Крім того, при реєстрації в системі ProZorro фірма «Гудвипс» вказала своїм контактною особою юристку Зоряну Росновскую, яка також працює в «Градострой-Престиж».

Також дві компанії пов’язані своїми власниками. Фірма «Градострой-Престиж» належить жителям села Загорное Стрийського району Андреб Яцуре (19%) та Василю Заміському (81%). Останній в 2012 році балотувався в народні депутати від Партії регіонів, а його партнер Андрій Яцура виступив довіреною особою кандидата. У 2014 році Василь Загородній став керівником і засновником громадської організації «Західно антикорупційне об’єднання» спільно з Володимиром Сехом та Ігорем Дзядевичем.

Зазначається, що в серпні 2018 Заміський разом з Яцурой спільно володіли фірмою «Гудвипс», яка в цьому році не брала участі у публічних закупівель та на торги управління капітального будівництва ЛОДА прийшла вперше. «Градострой-Престиж» вже отримувала велике замовлення від Львівської ОДА на добудову школи у селі Батятичі вартістю 32 млн гривень. У цьому році загальна сума замовлень, які отримало товариство «Градострой-Престиж» від управління капітального будівництва ЛОДА склала 36,3 млн гривень.

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«Центр суспільного моніторингу та досліджень» направив звернення до територіального відділення АМКУ у Львівській області з вимогою перевірити факти, які свідчать про змову компаній «Гудвипс» і «Градострой-престиж».

 

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