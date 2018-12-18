Трамп підписав указ про створення космічних військ

Пентагону доручено створити космічне командування.

Президент США Дональд Трамп підписав указ про створення командування космічними військами.

Як відзначає AP, ключовим завданням космічного командування буде просування військових операцій в космосі, а також захист американських інтересів в космосі.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп доручив Пентагону реорганізувати авіацію США і створити окремі збройні космічні сили.

Кузькіна мать повертається. Трамп хоче створити космічні війська

Віце-президент США Майк Пенс заявив, що формування космічних військ в якості шостого роду військ завершиться до 2020 року.

На даний момент збройні сили США складаються з сухопутних військ, військово-повітряних сил, військово-морських сил, корпусу морської піхоти і берегової охорони.