Падіння курсу долара в Україні пояснили наближенням католицького Різдва

Курс долара трохи просів і втратив 8 копійок. До вечора 18 грудня він закріпився в рамках 27,79-27,81 грн/$.

За словами начальника управління дилінгових операцій Райффайзен банку Аваль Юрій Гріненко, торгівля йшла досить активно і перекіс в бік продажу був не дуже великим.

В інших казначействах розповіли про великих валютних продажах держбанків і ще більших розпродажах з боку банків з іноземним капіталом. Активізацію нерезидентів пояснюють наближенням католицьким різдвом: у іноземців залишилися лічені дні, щоб встигнути виплатити своїм працівникам в Україні зарплати і бонуси, і закрити справи до 21 грудня.

Плюс до всього населення почало активніше здавати долар в обмінники банків напередодні Дня Святого Миколая. Це ще не масові розпродажі, звичайно, але вже відчутні продажу.

Все це дозволило Нацбанку викупити сьогодні, за різними оцінками, до $10 млн. Операції проводилися на рівні 27,80 грн/$.

“Сьогоднішня сприятлива для гривні курсова динаміка обумовлена протистоянням ситуативних інтересів великих гравців ринку, яке характеризувалося переважанням валютного пропозиції з боку готівкового ринку і експортерів, які потребують гривні для проведення бюджетних платежів, над помірним попитом”, — узагальнив директор казначейства Банку Кредит Дніпро Олег Курінний.

За його словами, викуп валюти у населення сьогодні відбувався в рамках 27,60-27,94 грн/$. Люди вкрай мляво купували долар, незважаючи на його здешевлення в обмінниках на 5 копійок — до 27,95-28,05 грн/$. Це середній діапазон, в якому людям віддавали валюту великі структури. Мінімальна ж вартість валюти перебувала на рівні 27,87 грн/$, а максимальна — на 28,15 грн/$.