У Франції поліцейським запропонують премії, щоб зупинити протести

Загальна сума виплат складе 33 млн євро.

Французьке уряд запропонував надати 300 євро премії офіцерам, щоб зупинити протести в правоохоронних органах.

В уряді розповіли, що виплатять премію 111 тисяч. співробітникам поліції і військовослужбовців. Це питання піднімуть під час обговорення бюджету 2019 року, тому що загальна сума виплат складе 33 млн євро.

Повідомляється, що поліцейські спілки просять також оплати тисяч годин понаднормової роботи, накопиченої протягом багатьох років.

Нагадаємо, Французький поліцейський профспілка закликала правоохоронців сповільнити роботу в знак протесту проти скорочення бюджету національної поліції.

Зазначимо, у Франції в суботу, 15 грудня, поновилися антиурядові протести з участю руху “жовтих жилетів”. Тоді повідомлялося, що в ході акцій до вечора в Парижі і передмістях було затримано 136 осіб, 96 з них – були поміщені під варту.