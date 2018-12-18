Британія почала підготовку до жорсткого Brexit

Лондон підвищить готовність військовослужбовців у разі жорсткого Brexit.

Уряд Великобританії почав повномасштабну підготовку до виходу країни з Євросоюзу без підсумкового угоди, реалізуючи всі наявні екстрені плани.

«У нас є плани на випадок Brexit без угоди, і ми реалізуємо їх у повній мірі. Незважаючи на те, що уряд впевнений в тому, що вихід з ЄС з укладеною угодою є найбільш імовірним сценарієм, бізнесу та громадянам рекомендується готуватися до Brexit без угоди… Буде запущена інформаційна кампанія для того, щоб надати людям необхідну інформацію», – сказав представник уряду журналістам.

За його словами, Мінфін незабаром виступить із заявою про те, як будуть розподілені два мільярди фунтів стерлінгів з чотирьох мільярдів, зарезервованих на цей випадок.

Також буде випущено спеціальне 100-сторінковий посібник для компаній, в яких будуть надані рекомендації для бізнесу.

Уряд планує направити представникам бізнесу 80 тисяч інформаційних листів по підготовці до ситуації, що складається.

Також він підтвердив, що уряд планує резервувати місця для вантажів, що проходять через Ла-Манш поромних лініях для перевезення медикаментів і продовольства у разі виходу Великобританії з ЄС без угоди.

Крім того, повідомляється, що Лондон підвищить готовність військовослужбовців у разі жорсткого Brexit.

«Ми готуємо плани на випадок непередбачених обставин і наведемо в стан підвищеної готовності 3,5 тисячі військовослужбовців, як зі складу регулярних сил, так і резервістів, щоб надати підтримку будь-якому відомству в будь-якій ситуації», – заявив глава Міноборони Сполученого Королівства Гевін Вільямсон, відповідаючи у парламенті на питання про те, чи готовий його міністерство до можливого виходу Великобританії з ЄС без «угоди».