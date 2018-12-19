Пушилин закликав світове співтовариство «захистити ОРДЛО від диверсій України та США»

Так звана «розвідка ДНР» нібито отримала нові свідчення, «підтверджують підготовку Києвом масштабної диверсії на екологічно небезпечних об’єктах Донбасу». Таку заяву зробив сьогодні ватажок ОРДО Денис Пушилин.

Зокрема, Пушилин зазначив:

«Спецслужби України планують провести диверсію на екологічно небезпечних підприємствах поблизу лінії зіткнення сторін з подальшим звинуваченням у злочині Росії і республік Донбасу. Це, передусім підприємства, які використовують у своєму виробництві хлор, аміак та інші небезпечні речовини».

Також, ватажок НВФ уточнив, що україна нібито «розглядається застосування бойового отруйної речовини, нібито випущеного з території ДНР». Крім того, він додав:

«Є дані, що американцями для надання правдоподібності звинуваченнями ДНР і Росії вже підготовлені осколки снарядів, оброблені бойовими отрутами. Вважаю, що метою провокації є розв’язання бойових дій на Донбасі і скасування виборів президента України, шансів на перемогу в яких у Порошенка немає».

За його словами, «операція координується військовими аташе та кадровими представниками спецслужб США і Великобританії». При цьому Пушилин закликав світове співтовариство, ООН, ОБСЄ та інші гуманітарні місії не допустити розв’язання широкомасштабних військових дій на Донбасі».