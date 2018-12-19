У Росії заборонили табло з курсами валют на вулицях

У Росії заборонили розміщувати на вулицях електронні табло з курсами обміну валют, відповідний закон підписав президент РФ Володимир Путін.

Законопроект був розроблений Центробанком. Тепер російський регулятор може сам встановлювати вимоги до того, як кредитні організації розміщують інформацію про курси валют. За проектом вказівки ЦБ, банки та обмінники зможуть повідомити ці дані тільки всередині приміщень, де знаходиться організація або її філія. При цьому банкам не забороняється повідомляти на вулиці про види валют, які можна обміняти.

У Центробанку РФ пояснили, що нововведення спрямоване на боротьбу з незаконними пунктами обміну валюти.