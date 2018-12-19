«Хто закладав коріння»: Путін вперше назвав Крим аннексированным

Президент Росії Володимир Путін вперше назвав незаконне відторгнення Криму від України анексією.

Про це він заявив під час зустрічі з театральними діячами Росії.

Так, коли ректор Ярославського театрального інституту Сергій Куценко розповідав про те, як його заклад починав створювати свою мережу з Севастополя, Путін запитав про дату, коли це почалося.

— Ми починали з Севастополя дуже давно… Ми починали з цього міста.

— Коли? — перепитав Путін.

— Це при Україні ще не було, — додав Сергій Куценко.

— Ось коріння анексії хто закладав, — кивнув Володимир Путін.

Таким чином російський президент вперше назвав подію в 2014 році з Кримом словом, на яке у нього раніше було табу.

Нагадаємо, анексія Криму відбулася наприкінці лютого – початку березня 2014 року. Росія перекинула з Чорноморського флоту і регіонів РФ війська без розпізнавальних знаків, які згодом отримали назву «зелені чоловічки», які окупували Кримський півострів.

Анексію Криму, яку в Росії назвали «возз’єднанням», не визнали абсолютну більшість країн світу.

Вчора, 17 грудня, 66 країн світу в черговий раз підтримали Україну, проголосовавна Генасамблеї ООН резолюцію під назвою «Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, районів Чорного та Азовського морів». Проти документа виступили 19 країн, серед яких була і Росія.