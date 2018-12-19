Загроза настання: у Кабміні розповіли про масову евакуацію

Російська Федерація зосередила велику кількість військової техніки і особового складу ЗС біля українського кордону. Тому Україна відпрацьовує сценарій швидкої евакуації мирного населення.

Про це в коментарі OBOZREVATEL сказав заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак: “Вони просто так зібралися на кордоні з Україною, нагнали бронетехніку, артилерійські системи, особовий склад. Просто коштують від того, що їм нема чого робити. Я жартую, звичайно, але за великим рахунком є відповідні повідомлення і розклади”.

За його словами, варіант повномасштабного вторгнення РФ не виключається, тому Україна зробила крок на випередження – ввела військовий стан у ряді областей, що межують з Росією.

До того ж, Гримчак пояснив, що накопичення сил і засобів війни на кордоні з Україною відбувається регулярно, “тому говорити, що варіант повномасштабного наступу неможливий – це неправильно”.

“Інша справа, що останні кроки, які були зроблені президентом, урядом, Верховною Радою, звернення до світової спільноти, голосування на Генасамблеї ООН, підтримка України з боку ЄС, продовження старих та розробка нових санкцій проти РФ, дає надію на те, що ми зробили все попереджувальні кроки для того, щоб такий розвиток подій було менш імовірним”, – сказав заступник міністра.

Чиновник зазначив, що Луганська і Донецька ВЦА відпрацьовують можливість швидкої евакуації населення з гарячих точок.

“Ми вже пережили декілька хвиль переселень, умовно кажучи, з початку року десь близько 200 тис. чоловік покинули територію ОРДЛО і сьогодні проживають на підконтрольній території України. У нас є кілька містечок для прийняття тимчасово переміщених осіб. Я думаю, що сьогодні будуть відпрацьовані такі можливості з боку ДБНС та інших структур. Ми готові прийняти і розмістити якусь частину людей”, – повідомив він.

Раніше повідомлялося, що Росія збільшує кількість техніки та особового складу на окупованих територіях Криму, Донбасу і вздовж кордону з Україною.