На Кубані з маршрутки висадили пасажирку без свідомості

У Тимашевске з маршрутного таксі висадили пасажирку в несвідомому стані. З’явився в Мережі відеоролик показує, що постраждалу поклали на асфальт, після чого маршрутка поїхала.

Як стало відомо, жінка потрапила в лікарню: очевидці викликали «швидку». Главк МВС проводить своє розслідування у зв’язку з інцидентом. Зокрема, силовиків цікавить, через деякий час на місце прибули медики.

«Пацієнтка була доставлена в приймальний спокій, їй надана допомога, вона госпіталізована», — написав в Instagram керівник Тимашевского району Андрій Палій.