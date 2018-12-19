Чверть роботодавців почнуть рік з звільнень

З нового року 23% роботодавців заявили про наміри скорочувати штат. Такі результати дослідження, проведеного порталом Rabota.ru, повідомляє “Российская газета”.

Найбільше така ймовірність присутня в компаніях, що працюють в сфері мадиа і маркетингу, найменше – у тих, що надають послуги для бізнесу. При цьому 18% учасників опитування заявили про майбутнє розширення штату. 20% думають про відкриття нових напрямків діяльності компаній, 17% мають намір збільшити рекламні витрати.

Чверть опитаних роботодавців планують в майбутньому році преміювати своїх працівників за ключовими показниками эффевтивности. 12% компаній мають намір ввести нематеріальні бонуси для співробітників компаній.

Кожен третій роботодавець заявив про намір навчати своїх співробітників у новому році.