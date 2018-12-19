Десятки загиблих: в Індії – масове отруєння в храмі

Їжа була отруєна токсином.



У штаті Карнатака на півдні Індії сталося масове отруєння обрядовою їжею в місцевому храмі. Не менше 15 осіб померли, у тому числі двоє дітей, і більш як 100 госпіталізовані. Про це повідомляє TRT World у середу, 19 грудня.

Токсичний пестицид, потрапивши в обрядову їжу в храмі, став причиною смерті щонайменше 15 чоловік, – йдеться в повідомленні з посиланням на дані поліції.

Лабораторні дослідження показали наявність у зразках їжі монокротофоса – пестициду, руйнує нервову систему.

Зараз поліція з’ясовує, як саме отрута потрапила в їжу. Вже затримано кілька осіб.