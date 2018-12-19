У Башкирії 125 лікарів вузьких спеціальностей отримають по 1 млн рублів

У 2019 році В Башкирії 125 лікарів отримають по 1 млн рублів. Це торкнеться вузьких фахівців, які виїжджають працювати в райони та малі міста. Про це у своєму посланні Курултаю сказав т.в.о. Голови республіки Радій Хабіров. Крім цього, 150 учасникам програми «Земський доктор», які з якихось причин не отримали обіцяні виплати, також виплатять по 1 млн рублів.

Керівник регіону відзначив важливість медичних кадрів і проблему їх нестачі в районах. За його даними, в даний час установам Башкирії не вистачає 1,3 тисячі лікарів. Радій Хабіров заявив, що це є зоною відповідальності голів муніципалітетів.

– Все, що відбувається на вашій території, – це ваша зона відповідальності! Не чекайте, проявляйте активність, шукайте самі потрібних фахівців, допомагайте їм облаштуватися в соціальному, побутовому плані. Можете хоч танцювати і співати для них – лише б залишилися. І всі ваші старання, повірте, будуть винагороджені здоров’ям земляків, – звернувся т.в.о. Глави Башкирії.