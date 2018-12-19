В одному з китайських міст заборонили Різдво

На думку влади, свята “пропагують” релігію.



Влада китайського міста Ланфан в провінції Хебей під Пекіном заборонили використовувати будь-які прикраси, пов’язані з Різдвом, а також проводити заходи, приурочені до свята. Про це пише South China Morning Post з посиланням на постанову місцевої влади.

У постанові зазначається, що поліції варто посилити патруль, щоб припинити виставлення на вулицях різдвяних ялинок, фігур Санта-Клаусів, а також іншої різдвяної атрибутики.

“Видалити всі приклеєні на вікнах установ різдвяні картинки, транспаранти, світлову рекламу та інші пропагандистські інструменти”, – йдеться в постанові.

Також місцева влада заборонила вуличні виступи та інші “пропагандистські заходи”. На їхню думку, Різдво і пов’язані з ним активності “пропагують” релігію.