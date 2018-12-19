Названі країни ЄС, де діти найдовше живуть з батьками

Де найбільше “домашніх” хлопчиків і дівчаток.



В Євросоюзі двоє з трьох молодих людей (68,2%) у віці від 16 до 29 років живуть разом з батьками. Таку статистику наводить агентство Eurostat.

Станом на 2017 рік юнаки та чоловіки частіше залишаються з батьками, ніж дівчата і жінки: 73,3% проти 62,9%, і ця пропорція більш-менш характерна майже для всіх країн ЄС.

В цьому плані найбільші гендерні розриви – в Болгарії (19,3%) і Румунії (17,2%), тоді як найнижчі – в Іспанії (5,7%), Швеції (4,7%) і на Мальті (4,6%).

Самі незалежні молоді люди – на півночі Європи, у Фінляндії (40,8% чоловіків і 30,1% жінок) і Данії (39,5% чоловіків і 31,9% жінок).

Найбільше молодих чоловіків, які проживають з батьками, в Хорватії – 93,1%, Словаччини – 89,2%, Італії – 88,3%, і на Мальті – 87%. Також на Мальті проживає найбільше і “домашніх” дівчат – 82,4%, трохи менше їх в Хорватії – 82,3%.



