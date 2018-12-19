Око за ОККО. Як нелегали захоплюють ринок нафтопродуктів

Чому українці переплачують 8 гривень за літр бензину і за ці гроші воюють трейдери.

Вітчизняний ринок нафтопродуктів — дзеркало роботи всієї української економіки. З одного боку, держава відмовилася від ручного регулювання цін на АЗС, з іншого — не помічає, як ринок заполоняють нелегальні заправки, пише ЕП.

Останні вже настільки впевнено себе відчувають, що продають кожен третій літр автогазу і кожен п’ятий літр дизеля в країні.

Так «подзаборніки» відбирають хліб у офіційних компаній, які борються з епідемією як можуть. «Білі» створили Нафтогазову асоціацію України і проводять рейди по трасах разом з місцевими органами влади.

Поки ця стратегія не приносить користі. Тіньовий ринок нагадує гідру: на місці однієї ліквідованої нелегальної АЗС виростають дві.

Більш того, нелегали можуть наносити відповідні атаки. За інформацією співрозмовника “ЕП”, однією з перших жертв став «Концерн «Галнафтогаз» (мережа заправок ОККО) Віталія Антонова. Після обшуків СБУ в центральному офісі компанії знайшлися прямі докази роботи мережі в окупованому Криму.

Що відбувається на ринку нафтопродуктів і причому тут ОККО?

Кримський питання

Обшук київського та львівського офісів «Концерну «Галнафтогаз» (управляюча компанія мережі автозаправних станцій ОККО) проводився в серпні 2018 року співробітниками Служби безпеки і Генеральної прокуратури.

Через кілька днів після цього власник компанії Віталій Антонов провів прес-конференцію, на якій повідомив подробиці інциденту.

«Нас звинувачують у фінансуванні дій, які вчинені з метою повалення конституційного ладу і зміни державних кордонів України», — заявив Антонов.

Правоохоронці звинуватили «Галнафтогаз» у веденні бізнесу в окупованому Криму, де у нього до захоплення півострова Росією було 12 АЗС.

У концерні ці підозри заперечували, стверджуючи, що компанія передала кримські заправки в оренду своїм колишнім співробітникам з півострова, і ні про яке веденні бізнесу на цій території не йдеться.

«Нас звинувачують у тому, що ми контактуємо з колективами заправок, на яких ми раніше працювали. Дійсно контактуємо, це наші колишні співробітники, кримчани. Вони у нас орендують активи.

Ми консультуємо їх, як вести бізнес, але не ведемо фінансових операцій. Наш бренд там відсутня», — заявляв після обшуків віце-президент з фінансово-інвестиційних питань «Концерну «Галнафтогаз» Василь Даниляк.

У недавньому інтерв’ю ЕП Антонов сказав те ж саме. Він підкреслив, що заправки орендують колишні співробітники ОККО і використовувати бренд вони не можуть.

До того ж, 25 жовтня Генпрокуратура закрила кримінальне провадження «у зв’язку з відсутністю складу правопорушення».

Тим не менш, це не скасовує факт роботи «Галнафтогазу» в окупованому Криму. Про це прямо говорять документи, знайдені в офісах концерну під час обшуку, які є в розпорядженні ЕП.

Документи свідчать, що 12 АЗС ОККО з окупованого півострова були передані в управління російським компаніям «Оптімус холдінгс» і «Таврида-петроліум».

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Співробітники СБУ виявили, що у витоків створення орендарів стоять структури з групи «Галнафтогаз». Наприклад, згадана «Оптімус холдінгс» заснована кіпрським офшором GNG International Limited з групи Антонова.

У тому, що орендарі кримських АЗС ОККО працювали в Криму за законами окупувала півострів російської влади, немає сумнівів. Про це говорить, наприклад, листування «Таврида-петроліум» з «податковою службою по республіці Крим».

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Це ж підтверджують і фінансові звіти в рублях фірми «Таврида-петроліум» для «Галнафтогазу» про витрати в ході господарської діяльності на півострові.

За законами Росії стала жити і сама «Галнафтогаз». На це вказує «Повідомлення про взяття на облік іноземної організації в податковому органі», видане українському концерну «федеральної податкової служби Росії по Севастополю».



Ці документи можуть говорити про те, що «Галнафтогаз» взаємодіє з російською владою в Криму, так як працюють на півострові заправки концерну платять податки місцевої влади». Однак це лише частково є правдою.

За даними джерел ЕП, «Галнафтогаз» вже давно готується до виходу з бізнесу в Криму. Для цього компанія ще в 2016 році найняла аудитора Deloitte, який навесні 2017 року розробив три сценарії реалізації заправок: від імені самого концерну; від імені російської компанії і від імені третьої сторони.

Жоден з цих варіантів не був реалізований.

Почасти це пов’язано з тим, що всі потенційні покупці мають пряме відношення до Росії і пропонують Антонову ціну за заправки в рази нижче їх реальної вартості.

Почасти з тим, що в українській законодавчій базі немає механізму продажу активів на окупованій території. «Не показати» цю угоду в своїй фінансовій звітності «Галнафтогаз», будучи публічною компанією, не зможе.

Чорним по білому

У цьому контексті звинувачення на адресу «Концерну «Галнафтогаз» з боку СБУ і ГПУ виглядають виправдано.

Втім, українським правоохоронцям не завадило б з такою ж суворістю підходити і до питання про необхідність дотримання трейдерами українського законодавства на вільній від російської окупації території України.

Тут виникають великі питання. Один з них — чому правоохоронці пильно стежать за офіційним бізнесом, але ігнорують тіньовий ринок нафтопродуктів?

У «Галнафтогазі» прямо на це питання не отвечют, але увагу до себе з боку силовиків пов’язують з війною концерну проти нелегалів.

«Ми знаємо, що це (обшуки. — ЕП) «прилетіло» від «чорного» ринку. Чому? Тому що в Нафтогазовій асоціації України (НАУ) ми займаємо активну позицію по боротьбі з нелегальними заправками», — заявив Антонов.

За даними асоціації, частка тіньовиків в сегменті дизельного палива складає близько 20%, а тіньовий ринок скрапленого газу досяг позначки 30-50% залежно від регіону.

«На паливному ринку України склалася катастрофічна ситуація, якої не було з 1990-х років. В країні нелегально працює більше 1,5 тис заправок (всього в Україні близько 6,5 тис АЗС. — ЕП) і їх кількість постійно зростає», — говорить глава НАУ Неля Привалова.

Високий темп зростання нелегалів можна пояснити тим, що ведення такого виду бізнесу не вимагає неабияких підприємницьких здібностей, великої кількості персоналу і величезних вкладень.

Для старту «подзаборнику» достатньо 20-30 тис дол і «добро» від місцевих правоохоронців. Мінімально необхідний перелік атрибутів — бочка, колонка і стілець для оператора.

«Нелегальні точки продажу розміщуються і експлуатуються без оформлення землекористування, без дозволів на експлуатацію об’єктів підвищеної небезпеки; реалізують паливо без застосування РРО», — говорить Привалова.

Це не заважає тіньовикам збільшувати свою частку на ринку нафтопродуктів. Тільки в 2018 році через такі заправки було продано понад 1,2 млн тонн пального, а в 2019 році цей показник може досягти 1,5 млн тонн.

Цей обсяг — відібраний «хліб» у офіційних трейдерів. Однак вони знайшли свій спосіб її часткової компенсації: зараз на «білих» заправках нафтопродукти продаються з фантастичною націнкою — 7-8 грн за літр.

Ціна у «волоцюг» на 2-4 грн нижче самої дешевої офіційної заправки в Україні. Однак це не означає, що вони заробляють менше: їм не потрібно платити податки і витрачатися на отримання дозвільних документів.

З-за роботи тіньових заправок повз бюджету в 2018 році пройде близько 10 млрд грн. На таку ж суму в бюджеті-2019 скоротили підтримку аграріїв і виплату соцдопомоги, щоб збільшити видатки на виплату пенсій.

А що правоохоронці?

У пресі часто можна побачити повідомлення про закриття десятків і навіть сотень «бочок». На проблему звернув увагу президент, але ситуація не змінюється. Швидше, навпаки: через деякий час демонтовані заправки з’являються на новому місці і їх кількість зростає.

Відсутність виразної реакції від влади змусило учасників ринку шукати свої способи боротьби з нелегальними АЗС. Нафтогазова асоціація України — один з них.

НАУ представила інтерактивну карту, на яку будь-яка небайдужа споживач може наносити місця, де розташовані «чорні» заправники. Це нібито повинно допомогти податківцям детінізувати ринок.

Нелегала можна визначити за наступними критеріями: він відмовляється надати чек,; на АЗС немає інформації про власника і ціну на паливо, немає документів про якість продукції, немає засобів пожежогасіння, АЗС розташовані поблизу житлових будинків, торгівля паливом йде з автоцистерн і каністр.

Якщо вірити карті, «бродячий» бізнес процвітає в усіх регіонах. За іронією долі, найбільша концентрація «бочок» спостерігається в рідних для Антонова Київській та Львівській областях. Від них недалеко пішли Дніпропетровська, Одеська та Миколаївська області.

Зараз на карті позначено 797 нелегальних об’єктів продажу палива, але їх фактична кількість перевищує півтори тисячі.



У влади і правоохоронців є всі важелі для протидії тіньовикам, але щороку вони генерують десятки мільярдів неврахованої готівки. А хто встоїть перед такими грошима?

Око за ОККО. Як нелегали захоплюють ринок нафтопродуктів оновлено: Грудень 19, 2018 автором: Redactor