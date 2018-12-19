Екс-директора порту «Південний» Жуковського звинуватили в розкраданні держкоштів

Колишній в. о. директора ДП «Морський торговельний порт Южний» Віталій Жуковський виявився замішаний в корупційній схемі за розтрату бюджетних коштів. Про це повідомляє видання 368.media з посиланням на відповідне кримінальне провадження.

Так, прокуратура Одеської області розслідує ознаки зловживання службовим становищем з боку керівництва порту «Південний», коли Жуковський був заступник директора з юридичних питань.

Слідчі вважають, що чиновник спільно з начальником юридичного відділу Миколою Оцебриком і главою сектора претензійно-позовної роботи Любов’ю Загвоздіної вели справи з ТОВ «Грищенко і партнери». Вони давали адвокатам фірми доручення про надання формальних юридичних послуг в кримінальних справах.

Як говориться в матеріалах справи, перший договір з юристами підписали в липні 2016 року. «До того часу три перших кримінальних виробництва вже були закриті! Це не завадило Жуковському організувати переклад на рахунки приватної адвокатської фірми 45 тис. гривень. Більше того, відповідно до внутрішнього порядку роботи порту, заступник директора не мав права самостійно призначати вартість послуг», – зазначає ЗМІ.

Надалі портовики складав акти виконаних робіт, що представники «Грищенко та партнери» нібито надавали їм послуги. Всього для цих цілей витратили понад 200 тис. гривень.

У грудні 2016 року уповноважений з антикорупційної діяльності рекомендував директору порту Олександру Лагоше залучити Жуковського до дисциплінарної відповідальності.

«У прокуратурі Одеської області розслідує дану корупційний злочин вже чотири місяці, при тому, що вся схема зафіксована в документах два роки тому. Ймовірно, пред’явити підозра Жуковського заважають його зв’язки з великим бізнесом, чиї інтереси він і лобіював в порту», – додають журналісти.













Раніше SKELET-info повідомляв, що компанії з оточення екс-міністра екології Миколи Злочевського сконцентрували 80 гектар землі в порту «Південний».