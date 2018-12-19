«Укрзалізниця» накупила дорогих подарунків майже на мільйон

Філія «Центр сервісного обслуговування» «Укрзалізниці» закупив подарункові VIP набори на 750 тисяч гривень. Як повідомляє профільне видання «Zалізниця без корупції», кожен набір коштуватиме більше двох тисяч гривень, кому вони призначені — не уточнюється.

У комплект набору входить п’ять одиниць продукції:

— коробка синього кольору з логотипом «Укрзалізниці»;

— портмоне, яке виготовлене з високоякісної шкіри чорного кольору з логотипом;

— ручка від престижного бренду Parker;

— портативний акумулятор (Powerbank) місткістю не менше 10 тис. мА/год. для зарядки телефонів; — USB накопичувач з металевим, водонепроникним корпусом і об’ємом пам’яті 64 Гб.

«Замовник чітко вказує, який саме фірми має поставлятися продукція, що є порушенням Закону про публічні закупівлі», – додають журналісти.

Тендер виграло фізична особа-підприємець Ткаченко Олена Олександрівна, яка раніше на 1,2 млн грн також постачала для «Центр сервісного обслуговування» папір, блокноти, шкіряні фотоальбоми та електричні чайники.

Раніше повідомляв, що філія акціонерної компанії «Укрзалізниця» — «Південно-Західна залізниця» — має намір закупити пістолети, гвинтівки і патрони загальною вартістю 2,6 млн грн.

Крім того головний інформаційно-обчислювальний центр (ГІОЦ) публічного акціонерного товариства «Укрзалізниця» закупить на 65,03 млн грн комп’ютерів.