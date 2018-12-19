Познер назвав рабами тих, хто схвалює Сталіна

Журналіст Володимир Познер висловився з приводу схвалення багатьма росіянами Йосипа Сталіна. За словами Познера, подібне ставлення зумовлене впливом ЗМІ і суспільства, а також відсутністю критичної оцінки діяльності радянського диктатора.

Текст виступу журналіста в авторській програмі на Першому каналі опубліковані в його акаунті в соцмережі Instagram.

Питання про популярність Сталіна, за словами Познера, поставив телеглядач, який послався на те, що в Єкатеринбурзі 74% опитаних жителів повідомили про своє позитивне ставлення до Сталіна.

На думку журналіста, це може пояснюватися віком респондентів, які не жили при Сталіні і «повторюють те, що їм говорять, зокрема ЗМІ, але і не тільки».

Журналіст нагадав, що в часи Брежнєва влади прагнули «не дуже підкреслювати негативні сторони Сталіна, а навпаки, як би трошки повернути його велич». Пізніше, у другій половині 80-х і в 90-е, «значна більшість відносилося до Сталіна погано», зазначає журналіст. За його словами, це змінилося останнім часом, коли про диктатора стали говорити як про ефективного менеджера як про людину, який переміг у війні».

«Люди, які схиляються перед диктатором, по суті справи, — раби», — додав Познер, зазначивши, що «остаточну оцінку» поставить історія.