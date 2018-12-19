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Росія виявилася 75-ї по гендерній рівності

19.12.2018

Россия оказалась 75-й по гендерному равенству

У списку зі 149 країн, складеному Всесвітнім економічним форумом (ВЕФ) з позицій рівності гендерів, РФ зайняла 75-ю сходинку.

Лідери рейтингу — Ісландія, Норвегія, Швеція, Фінляндія.

США виявилися 51-мі, поступившись Франції (12), Німеччини (14) і Британії (15).

Росія отримали високі показники за «економічні можливості», «освітні можливості» та «доступ до охорони здоров’я». Проте російське держава різко просідає в такому аспекті, як «участь жінок у політичному житті».

ВЕФ також підрахував, що гендерна рівність прийде у світ як мінімум через 108 років, а в тому, що стосується сфери економіки — через 202.

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