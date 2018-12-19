У Лондоні мобілізують тисячі солдатів: названа причина

Влади хочуть впоратися з непередбаченими обставинами.



Лондон має намір привести в стан підвищеної готовності 3500 військовослужбовців, щоб впоратися з будь-якими непередбаченими обставинами” у разі жорсткого варіанту виходу Великобританії зі складу ЄС (“Брекзит”). Про це міністр оборони Сполученого Королівства Гевін Вільямсон заявив у вівторок, 18 грудня.

Така підготовка є запобіжним заходом, підкреслила британський міністр праці і у справах пенсій Ембер Радд. Першочерговим завданням для уряду залишається збереження угоди з Брюсселем, додав міністр з питань виходу Великобританії з ЄС Стівен Барклі.

Британські компанії “призупиняють інвестиції”, які мають “підвищувати продуктивність і рівень інновацій”, або направляють їх на створення запасів готової продукції та переклад офісів, фабрик і, отже, робочих місць і податкових надходжень в казну за межі Великобританії”, йдеться в прес-релізі об’єднання торгових палат Сполученого Королівства. Якщо Великобританія вийде зі складу ЄС без укладення угоди з Брюсселем, британські фірми “зіткнуться з великою кількістю нових митних платежів і зборів”, наголошується в документі. Крім того, економіці загрожує руйнування “ретельно збудованих виробничих ланцюжків”, а “займає “лідируючі позиції в світі” сектор послуг буде “поставлений у невигідне становище”, стверджують представники об’єднання.

25 листопада глави держав і урядів 27 країн Євросоюзу на позачерговому саміті в Брюсселі підтримали 585-сторінковий договір про вихід Великобританії з Євросоюзу, який був узгоджений 13 листопада. Крім того, на зустрічі була підписана політична декларація, яка регулює відносини між ЄС і Лондоном після “Брекзита”.

4 грудня в британському парламенті почалися п’ятиденні дебати. 17 грудня прем’єр-міністр Великобританії Тереза Мей повідомила, що голосування в британській Палаті громад про угоду з “Брекзиту”, яке було заплановано на 11 грудня, а потім перенесено на більш пізній термін, відбудеться третій тиждень січня. Опозиційна Лейбористська партія закликає проголосувати до 22 грудня.

Великобританія планує вийти з ЄС 29 березня 2019 року.