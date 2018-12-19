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У Туреччині звільнили вчителя, показало бідність учня

19.12.2018

В Турции уволили учителя, показавшего бедность ученикаВчитель виклав у Мережу фото школяра.

У східній турецькій провінції Муш був звільнений вчитель, який виклав у соціальні мережі фотографію рюкзака учня з малозабезпеченої сім’ї з метою спонукати громадян надати допомогу бідному школяреві.

Шкільний вчитель Сельван Ерек опублікував фото, не розкриваючи особистість учня, який прийшов у школу з рюкзаком, зшитим з ковдри, повідомили турецькі ЗМІ.

Незабаром після того, як знімок виявився в мережі, вчитель був звільнений з початкової школи Чакырлы в Коркуте.

Депутат Демократичної партії народів (ДПН) направив до парламенту запит про незаконне звільнення вчителя, продемонстрував бідність.

Депутат ДПН заявив, що вчитель був звільнений після того, як проурядові ЗМІ звинуватили його у спробі створити негативне сприйняття уряду.

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