У Туреччині звільнили вчителя, показало бідність учня

Вчитель виклав у Мережу фото школяра.



У східній турецькій провінції Муш був звільнений вчитель, який виклав у соціальні мережі фотографію рюкзака учня з малозабезпеченої сім’ї з метою спонукати громадян надати допомогу бідному школяреві.

Шкільний вчитель Сельван Ерек опублікував фото, не розкриваючи особистість учня, який прийшов у школу з рюкзаком, зшитим з ковдри, повідомили турецькі ЗМІ.

Незабаром після того, як знімок виявився в мережі, вчитель був звільнений з початкової школи Чакырлы в Коркуте.

Депутат Демократичної партії народів (ДПН) направив до парламенту запит про незаконне звільнення вчителя, продемонстрував бідність.

Депутат ДПН заявив, що вчитель був звільнений після того, як проурядові ЗМІ звинуватили його у спробі створити негативне сприйняття уряду.