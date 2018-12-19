Готель розбрату: хто і чому заборонив будувати на Андріївському узвозі



І чи можна це вважати перемогою громади над забудовником

29 листопада 2018 року Київрада раптом проголосувала за одностороннє розірвання договору на земельну ділянку, орендований компанією «Маркон» на Андріївському узвозі під будівництво готелю міжнародного оператора Accor. У той же день обговорювалося скандальний девелоперський проект «Патриотика на Озерах». Київрада діаметрально протилежно підійшла до оцінки об’єктів. У першому випадку будівництво преміального готелю було зупинено, у другому – поставлено хрест на ідеї екопарку, який планувалося розбити на озерах.

Що змусило КМДА вдатися до такого жорсткого клінчу з провідним світовим готельним оператором, чому забудовник відмовляється від будь-яких компромісів, і який прецедент кейс «Маркона» створює на столичному ринку комерційної нерухомості, розбирався Mind.

В чому суть конфлікту. Офіційно «Маркону» з боку КМДА та пікетувальників інкримінується недотримання термінів будівництва, ставиться під сумнів дієвість архітектурно-планувального завдання та висотність споруди, яка в охоронній зоні Софії Київської не повинна перевищувати 12 м, а в зоні Андріївської церкви і поготів – ніби як 9 метрів. Забудовник спростовує законність претензій, щодо яких є рішення судів всіх без винятку інстанцій і тлумачення Мін’юсту.

Зрештою КМДА, на відміну від «Патріотики», вдалася до жорсткого клінчу з забудовником готелю, реквизировав монтажний кран на будівельному майданчику, хоча у забудовника є рішення суду, яке ставить подібні дії поза законом. Як наслідок, забудовник готує позовну кампанію на 1,2 млрд грн. У разі чергового схвального рішення на користь девелопера, бюджет Києва сплатить санкції у розмірі майже 3% від дохідної частини.



Що і ким будується на Андріївському? За останні роки на Андріївському узвозі не вдалося побудувати практично нічого. І це незважаючи на вкрай амортизовані інженерні комунікації, заміна яких традиційно лягає виключно на девелоперів. Красномовні виняток становлять два офісних центри на початку Андріївського: скандальний театр, який, незважаючи на протести громадськості, все ж вдалося ввести в експлуатацію з-за тиску спонсора – компанії Roshen; і надбудова на Десятинній, 12, яку пов’язують з нерухомістю екс-президента Леоніда Кучми.

Також протягом останніх місяців з тилу Замку Річарда ведеться активне будівництво житлових бутік-апартаментів, які джерела Mind пов’язують з іншим екс-президентом Віктором Ющенком.

Спроби отримати «прописку» на історичному Подолі інших забудовників успіху не мали, навіть такого потужного гравця, як ЕСТА, що входить до SCM Ріната Ахметова. Як відомо, будівництво арт-центру на місці фабрики «Юність» у 2012 році було заблоковано активістами на підставі невідповідності традиційної подільської естетиці.

З тих пір на місці будівельного майданчика видно не менш страшна, ніж відхилення від «традиції», пустка. Так само, як і на місці оголеного каркаса Гостинного двору, реконструкцію якого у 2013 році заблокували активісти з аналогічним переконанням.