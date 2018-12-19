Голова аудиторської служби Гаврилова оформила фіктивний розлучення, приховуючи багатство

У Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) вважають, що голова Державної аудиторської служби Гаврилова Лідія оформила фіктивний розлучення. Така міра застереження їй знадобилася, щоб приховати сліди незаконного збагачення, йдеться в програмі «Справа детектива» з Олександрою Дрік на «24 каналі».

В результаті Гаврилова не задекларувала свої доходи, які за 2015 рік склали більше 2 мільйонів гривень, а за минулий рік – більше 4 мільйонів гривень.

«Під час досудового розслідування встановлено факт того, що голова Госжаудитслужбы не задекларувала автомобіль і два паркомісця, які номінально належали особі, з яким вона спільно проживала без реєстрації шлюбу», – розповів детектив НАБУ Віталій.

За даними детективів, чоловік, з яким Гаврилова розлучилася у січні 2016 року, у квітні наступного року продовжував жити з нею. Після отримання обвинувального акта Гаврилова подала декларацію за 2017 рік, в якій дані про чоловіка були.

Раніше SKELET-info повідомляв, що на батька заступника генпрокурора Євгена Єніна в 2017 році зареєстрували два нових об’єкти нерухомості: квартири, і приватний будинок.

Крім того стало відомо, що керівництво Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККС) порушує вимоги електронного декларування і приховує своє багатство.