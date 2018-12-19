У кузбасском містечку снігові гірки пофарбували білою фарбою, щоб приховати вугільний пил

У місті Миськів Кемеровській області місцеві працівники пофарбували білою фарбою снігові гірки, споруджені для дітей. Як повідомив кореспонденту «Росбалта» громадський діяч Максим Учватов, зроблено це було, швидше за все, щоб приховати чорний вугільний пил.

Місцеві мешканці зняли на відео ці гірки. На стінах гірок видно потьоки фарби, а при дотику ця фарба залишається на руках.

«Там є кілька вугільних розрізів і територія навантаження у залізниці, причому технологічна дорога заходить в місто. У підсумку, пил розноситься по місту», – розповів Максим Учватов.

Громадський нагадав, що кузбасские чиновники час від часу влаштовують такі «приколи», розносячи собі «славу» по всій країні. «В Білогірську чиновники одного разу дитячий майданчик намалювали в фотошопі. А в Междуреченську дитячий майданчик привезли на місце, сфотографували і знову відвезли», – зазначив Учватов.

У Кузбасі є рух місцевих жителів за закриття або обмеження роботи вугільних розрізів, що завдають шкоди здоров’ю людей.